Due russi in fuga dalla guerra arrivano in barca in Alaska

Due cittadini russi hanno chiesto asilo politico in Alaska, dopo essere arrivati sulla remota isola di San Lorenzo a bordo di una barca. I due uomini hanno dichiarato di essere fuggiti dal loro Paese per evitare di essere reclutati dall'esercito di Mosca e combattere in Ucraina.

I senatori repubblicani dell'Alaska Lisa Murkowski e Dan Sullivan hanno confermato giovedì che i cittadini hanno fatto richiesta di asilo nel Paese. I russi sono arrivati lunedì sera su una spiaggia dell'isola e sono stati assistiti dalla gente del posto fino all'arrivo della Guardia costiera il giorno successivo. "Questo incidente chiarisce due cose: primo, il popolo russo non vuole combattere la guerra di aggressione di Putin contro l'Ucraina. In secondo luogo, data la vicinanza dell'Alaska alla Russia, il nostro Stato ha un ruolo vitale da svolgere nel garantire la sicurezza nazionale dell'America", hanno dichiarato.

Il governatore dell'Alaska, Mike Dunleavy, ha confermato la notizia e ha detto che si tratta di un caso "unico". "Non prevediamo un flusso di persone, non c'è alcuna indicazione che ciò accada", ha detto. "Gli individui sono stati trasportati ad Anchorage (la città più grande dell’Alaska, ndr) per l'ispezione, che include un processo di screening e di controllo, e poi successivamente trattati in conformità con le leggi statunitensi sull'immigrazione", ha dichiarato un portavoce del dipartimento.

Il 21 settembre il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione di altre truppe, provocando un esodo di migliaia di uomini dal Paese. San Lorenzo è un'isola del Mare di Bering, a ovest della penisola dell'Alaska, a sud dello Stretto di Bering. Fa parte dello Stato dell'Alaska, ma è più vicina alla costa russa che a quella statunitense.