La Russia attacca anche a Capodanno. Un morto a Kiev

Ucraina sotto attacco aereo anche nell’ultimo giorno del 2022. Colpita anche la capitale Kiev, dove si registrano almeno un morto e diversi feriti. A riferirlo il Guardian citando il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, precisando che una persona è morta nel distretto di Solomyansk, nel sud-ovest della città, mentre almeno tre donne sono state trasportate in ospedale.

Kiev: abbattuti 12 missili russi su 20

La difesa aerea ucraina ha abbattuto 12 dei 20 missili lanciati oggi dalla Russia, ha reso noto l'esercito ucraino. La Russia "ha lanciato più di 20 missili da crociera. La nostra difesa aerea ne ha distrutti 12", ha scritto sui social media il comandante generale delle forze di Kiev, generale Valery Zaluzhny. Sei missili sono stati abbattuti sopra la capitale Kiev.

Putin: "La Russia non sarà mai divisa"

La Russia non sarà mai divisa, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di Capodanno alla nazione. "L'Occidente ha mentito sulla pace mentre si preparava all'aggressione e ora lo sta ammettendo apertamente, senza esitazione. E sta cinicamente usando l'Ucraina e il suo popolo per indebolire e dividere la Russia. Non abbiamo mai permesso a nessuno di farlo e mai lo faremo. Il destino della Russia è prioritario e dipende solo dalla volontà dei russi, scrive l'agenzia Tass.