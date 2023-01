La previsione di Kiev: "Putin disposto a perdere 70mila soldati prima dell'estate"

Carne da cannone. L'esercito russo perderà fino a 70.000 uomini nei prossimi 4-5 mesi, ma il Cremlino sembra essere "pronto" ad affrontare queste perdite: a sostenerlo è stato nelle scorse ore il portavoce dell'intelligence militare ucraina, Andrii Cherniak, come riporta il Kyiv Independent.

La Russia probabilmente "continuerà le operazioni offensive quest'anno", ha affermato Cherniak, secondo il quale i russi "sanno che perderanno" sul campo di battaglia, ma non hanno intenzione di porre fine alla guerra. L'intelligence ucraina, ha proseguito il portavoce, è "sicura" che Mosca cercherà ancora di conquistare la regione di Donetsk e farà di tutto per mantenere il suo corridoio terrestre sulla costa meridionale verso la Crimea.

Le forze russe hanno perso nell’ultimo giorno 720 uomini, facendo salire a 108.910 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che, come sempre in guerra, non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe ammonterebbero a circa 108.910 uomini, 3.038 carri armati, 6.106 mezzi corazzati, 2.039 sistemi d'artiglieria, 424 lanciarazzi multipli, 215 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 283 aerei, 270 elicotteri, 4.745 autoveicoli, 16 unità navali e 1.842 droni.

"La Russia potrebbe lanciare una grande offensiva da più direzioni"

Alti funzionari ucraini, intanto, avvertono che la Russia potrebbe lanciare una grande offensiva da più direzioni all'inizio di quest'anno. Le truppe russe "potrebbero attaccare simultaneamente da nord e da est", ha detto Cherniak, ma "queste azioni del nemico sono attese e le nostre truppe sono pronte", ha aggiunto. Il Kyiv Independent osserva che i risultati ottenuti dalla Russia sul campo di battaglia rimangono limitati, anche se i combattimenti sono stati molto duri nell'est e nel sud del Paese. Le truppe russe sono state costrette a ritirarsi dal 40% dei territori ucraini che avevano occupato all'inizio dell'invasione a lo scorso febbraio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha usato il suo ultimo discorso di ieri per ribadire gli avvertimenti che la Russia è pronta a lanciare una grande offensiva per migliorare le sue fortune in guerra. "Non abbiamo dubbi sul fatto che gli attuali padroni della Russia lanceranno tutto ciò che gli è rimasto e tutto quello che possono radunare per cercare di invertire le sorti della guerra e almeno ritardare la loro sconfitta", ha detto Zelensky. "Dobbiamo interrompere questo scenario russo. Ci stiamo preparando per questo. I terroristi devono perdere. Qualsiasi tentativo della loro nuova offensiva deve fallire", ha continuato il presidente ucraino.

Nelle ultime 24 ore, l'esercito ucraino sostiene di aver respinto attacchi russi vicino a Stelmakhivka e Bilohorivka nell'oblast di Luhansk, nonché a Soledar, Krasna Hora, Bakhmut, Mayorsk, Mariinka, Novomykhailivka, Pobeda e Krasnohorivka nell'oblast di Donetsk. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha anche riferito che la Russia ha lanciato sette missili, 18 attacchi aerei e oltre 85 attacchi da più sistemi di lancio di razzi, prendendo di mira infrastrutture civili a Kramatorsk, Zaporizhzhia e Kherson.