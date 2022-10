La Russia "sospende" l'accordo sul grano

La Russia ha deciso di sospendere la partecipazione all'accordo sul grano, mediato dall'Onu e dalla Turchia e in scadenza il 18 novembre, dopo "l'attacco terroristico" condotto a Sebastopoli, in Crimea, contro le navi della Flotta del Mar Nero e le navi civili impegnate nella messa in sicurezza del corridoio per le esportazioni di cereali dai porti ucraini. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo.

"Alla luce dell'attacco terroristico compiuto dal regime di Kiev il 29 ottobre di quest'anno con la partecipazione di specialisti britannici contro navi della Flotta del Mar Nero e navi civili impegnate a garantire la sicurezza del corridoio del grano, la parte russa sospende la partecipazione all'attuazione degli accordi sull'esportazione di prodotti agricoli dai porti ucraini", si legge in una nota. A quanto scrive la Tass, citando una fonte, la Russia non ha ancora notificato alla Turchia la sospensione della partecipazione all'accordo sul grano. La sospensione da parte russa dell'accordo sul grano inizio oggi e sarà a tempo "indeterminato". Lo ha chiarito in una nota il ministero degli Esteri di Mosca. Secondo il comunicato, il governo russo, dopo la decisione di sospendere la partecipazione all'accordo sul grano, ha dato istruzioni ai suoi rappresentanti presso il Centro di coordinamento congiunto di Istanbul.

L'Onu: "Evitare di mettere in pericolo l'accordo"

Le Nazioni Unite sono in contatto con le autorità russe dopo l'annuncio di Mosca che ha sospeso la sua partecipazione all'accordo sul grano. Lo ha sottolineato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, aggiungendo che "è fondamentale che tutte le parti si astengano da qualsiasi azione che possa mettere in pericolo l'iniziativa sul grano del Mar Nero, che è uno sforzo umanitario fondamentale che sta chiaramente avendo un impatto positivo sull'accesso al cibo per milioni di persone in tutto il mondo".

Mosca e le accuse alla Gran Bretagna

Il ministero della Difesa russo ha accusato direttamente Londra anche per le esplosioni che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream 1 e 2 a settembre: "Secondo informazioni disponibili, elementi di una unità della marina britannica hanno preso parte alla pianificazione e all'attuazione di un attacco terroristico nel Baltico il 26 settembre scorso, facendo esplodere Nord Stream 1 e Nord Stream 2". Il ministero oggi, in relazione all'offensiva ucraina contro la flotta russa a Sebastopoli, ha fatto riferimento esplicito al coinvolgimento di "specialisti britannici" di base in Ucraina "nella città di Ochakiv, nella regione di Mykolaiv". Gli stessi elementi della marina britannica "hanno preso parte alla pianificazione e all'implementazione dell'attacco terroristico nel Mar Baltico il 26 settembre per danneggiare i gasdotti Nord Stream 1 e 2".

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale



This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 29, 2022

Il ministero della Difesa russo sta ricorrendo a "false accuse di portata epica" per "distogliere l'attenzione" dalla gestione "disastrosa" dell'invasione "illegale" dell'Ucraina. Lo ha dichiarato su Twitter il ministero della Difesa britannico replicando alle accuse di Mosca.