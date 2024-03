La Russia disturba il segnale dell'aereo su cui vola il ministro della Difesa britannico

La Russia avrebbe sferrato un attacco cyber contro l'aereo sul quale viaggiava il ministro della Difesa britannico Grant Shapps. Il velivolo della Royal Air Force stava sorvolando la Polonia, a poca distanza dall'exclave russa di Kaliningrad. Lo riporta l'agenzia Reuters citando una fonte del governo britannico: a quanto si apprende, il segnale gps è stato disturbato per circa 30 minuti e l'aereo è stato costretto a usare metodi alternativi per determinare la sua posizione.

Secondo fonti della Difesa citate dal Mail Online, gli aerei militari inglesi sono dotati di sistemi in grado di far fronte a questi tipi di attacchi. L'aereo sul quale viaggiava il ministro, spiegano fonti governative, è infatti dotato di sistemi di backup che la Russia non sarebbe riuscita a penetrare. Discorso diverso per gli aerei civili, che potrebbero essere messi a rischio da attacchi cyber di questo tipo.

Forse un segnale lanciato dalla Russia contro l'esercitazione Nato

Il ministro stava effettuando una visita nell'Europa orientale per incontrare le truppe britanniche che prendevano parte all'esercitazione Steadfast Defender attualmente in corso. Si tratta dellla più grande esercitazione Nato dai tempi della Guerra Fredda.

Attività simili, secondo gli esperti rappresentano un aperto segnale dell'aggressività della Russia nei confronti dell'Occidente. Un'azione definita da Londra: "Follemente irresponsabile".