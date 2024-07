"La Russia aveva pianificato di uccidere il produttore di armi tedesco Armin Papperger"

Mosca alza il tiro. Ora, nel mirino del Cremlino ci sono anche manager dell'industria bellica, figure particolarmente scomode per la Russia impegnata nella guerra di logoramento dell'Ucraina. I servizi segreti russi hanno inserito il nome di Armin Papperger, direttore generale di una potente azienda di armi tedesca, nella lista delle persone da assassinare. Grazie alle operazioni dei servizi segreti statunitensi e tedeschi è stato sventato il piano organizzato dalla Russia per uccidere Papperger. Una volta scoperto il progetto degli eredi del Kgb, gli Stati Uniti hanno avvisato la Germania, i cui servizi di sicurezza hanno sventato il complotto.

La preparazione dell'agguato, secondo le fonti di intelligence, sarebbe stata in fase avanzata quando è scattato l'allarme e il direttore generale della potente azienda di armi tedesca è stato sottoposto alla "massima tutela". Il complotto rientrava in una serie di piani russi per assassinare dirigenti dell'industria della difesa in tutta Europa che sostengono lo sforzo bellico dell'Ucraina, hanno affermato funzionari statunitensi e occidentali alla emittente statunitense Cnn.

Papperger è un bersaglio per ovvie ragioni: la sua azienda, Rheinmetall, è la più grande produttrice tedesca di proiettili d'artiglieria da 155 mm che sono diventati l'arma decisiva nella guerra in Ucraina. Non sorprende che l'imprenditore sia considerato dal governo russo un obiettivo strategico. La Rheinmetall produce una vasta gamma di sistemi da combattimento, dai mezzi corazzati ai cannoni, dai radar alle batterie contraeree, dai droni alle munizioni. In più c'è un recente investimento di 200 milioni di euro per aprire entro l'autunno uno stabilimento in Ucraina, dove verranno fabbricati 400 carri armati all'anno e saranno riparati quelli danneggiati in battaglia. Uno sforzo che una fonte vicina all'intelligence ha detto essere profondamente preoccupante per la Russia.

Il piano russo è stato recepito con preoccupazione dal governo tedesco, che si dice pronto a respingere le minacce di Vladimir Putin. "Non ci lasceremo intimidire dalla Russia e continueremo a fare tutto il possibile per prevenire le minacce russe in Germania", ha detto il ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser. Il suo obiettivo, ha detto, è intaccare il sostegno all'Ucraina. Mosca, invece, nega il suo coinvolgimento nel suo coinvolgimento dietro al presunto piano per eliminare l'amministrazione delegato di Rheinmetall. In un briefing con i giornalisti, il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ha detto: "È molto difficile per noi commentare le notizie riportate da vari media che non contengono argomenti seri e si basano su alcune fonti anonime. Tutto questo è presentato nello stile delle storie false. Non si possono trattare seriamente tali notizie".