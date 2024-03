Ribelli pro-Kiev all'attacco in Russia: blitz a Belgorod e Kursk

Russia sotto attacco. I ribelli pro-Kiev hanno avviato una larga operazione, invadendo le regioni russe di Belgorod e Kursk, al confine con l'Ucraina. Un blitz improvviso e inaspettato, confermato dai video e le immagini pubblicate sui social e portato avanti dalla "Legione Russia Libera", un gruppo di soldati russi che combattono al fianco dell'esercito ucraino, con la collaborazione di altri due gruppi militari: il Corpo Volontario Russo e il Battaglione siberiano.

Il blitz dei ribelli pro-Kiev in Russia

Sul social X (ex Twitter), sono diverso i filmati che mostrano l'arrivo dei ribelli: "Nella notte - si legge in uno dei post - "tank con le bandiere della Legione Russia Libera sono entrati simultaneamente nella regione di Belgorod e in quella di Kursk dall'Ucraina". Un'operazione che, secondo altre fonti, sarebbe ancora in corso: il villaggio al confine di Lozovaya Rudka sarebbe già sotto il controllo di queste "forze di liberazione", mentre si combatte ancora a Tyotkino.

In un altro filmato un militare della Legione Russia Libera rivendica sembra rivendicare l'operazione: "Stiamo arrivando a liberarvi dalla povertà assoluta e dalla paura. A liberarvi dalla dittatura dell'organizzazione terroristica che ha preso il potere. Aspettateci".

⚡️ The "Freedom of Russia" Legion, the Russian Volunteer Corps and the "Siberia" battalion entered the 🇷🇺Kursk and 🇷🇺Belgorod regions of Russia. It is reported that fighting is going on in the border area. pic.twitter.com/GK0VRO44fQ — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 12, 2024

Secondo quanto annunciato su Telegram dal governatore Roman Starovoyt, l'attacco nella regione russa di Kursk sarebbe stato respinto: "I sabotatori hanno cercato di entrare nel villaggio di Tyotkino. C'è stato uno scontro a fuoco ma non ci sono riusciti".

Non si tratterebbe della prima operazione dei ribelli mirata a oltrepassare il confine tra Ucraina e Russia, come sottolineato dai servizi di sicurezza interni russi, Fsb: "Dallo scorso 10 marzo sono stati respinti diversi tentativi di varcare il confine da parte di formazioni ucraine nelle regioni di Belgorod e Kursk. Negli scontri sono stati eliminati 100 soldati nemici, sei carri armati, cannoni semoventi e 20 veicoli blindati".

Gli attacchi con i droni

Intanto, le forze ucraine avrebbero attaccato il territorio russo con decine di droni. Una raffineria di petrolio appartenente alla Lukoil è stata colpita a Nizhny Novgorod, città a qualche centinaio di chilometri da Mosca, mentre secondo il governatore Andrey Klychkov, uno dei droni avrebbe colpito un deposito di carburante nella città russa di Orel: "Un impianto energetico di carburante è stato attaccato, sul posto lavorano i servizi di emergenza per contenere l'incendio. Non vengono riferite vittime".

Il ministero della Difesa russo ha confermato che sono stati abbattuti un missile Tochka-U e otto proiettili del sistema missilistico a lancio multiplo RM-70 Vampire sulla regione di Belgorod. In totale i droni abbattuti in varie regioni sarebbero 25, di cui due in quella di Mosca e uno in quella di San Pietroburgo.