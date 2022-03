La Russia blocca le società estere in fuga dal paese

Il primo ministro della Federazione russa, Mikhail Mishustin, ha annunciato che Mosca ha in serbo una misura per bloccare temporaneamente la fuga delle società estere dalla Russia. Durante una riunione del governo, Mishustin ha dichiarato che la Russia imporrà restrizioni temporanee agli investitori stranieri che cercano di uscire dalle attività russe per assicurarsi che prendano una decisione ponderata non guidata da pressioni politiche. "Per dare alle imprese la possibilità di prendere una decisione ponderata, è stato preparato un ordine presidenziale per imporre limitazioni temporanee all'uscita dalle attività russe", ha dichiarato Mishustin, specificando che "nell'attuale situazione sanzionatoria, gli imprenditori stranieri sono guidati non da fattori economici, ma a prendere decisioni sotto pressione politica". Il primo ministro ha aggiunto che la Russia è "aperta al dialogo con investitori costruttivi. Ci aspettiamo che chi ha investito nel nostro paese possa farlo anche più avanti". Non sono stati forniti ulteriori dettagli su come il governo russo bloccherà questa fuga. Così Mosca tenta disperatamente di far fronte alle sanzioni occidentali che potrebbero ben presto portare l'economia russa ad un collasso.

La fuga delle società estere dalla Russia

Società che da decenni erano presenti in Russia stanno decidendo di abbandonare il paese per schierarsi contro la decisione di Putin di invadere l'Ucraina. Dopo Bp anche Shell ha annunciato di voler tagliare qualsiasi tipo di rapporto con la Russia. Il colosso britannico Bp ha deciso di voler disinvestire nel gigante petrolifero russo Rosneft mentre la società anglo-olandese Shell vuole mettere fine a tutte le joint ventures con le società russe, compresa Gazprom. Shell rinuncerà così anche all'importante progetto Sakhalin 2, primo impianto di gas naturale liquefatto (gnl) nel paese. La lista di coloro che non vogliono più fare affari con la Russia si allunga di ora in ora. Tra queste il colosso dei trasporti navali danese, Maersk, che smetterà di accettare nuovi ordini non essenziali da e verso la Russia, come risposta al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che aveva chiesto di bandire la Russia da tutti i porti e aeroporti del mondo.