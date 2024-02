"Strage di russi a Avdiivka", blogger pro-Cremlino critica strategia e poi si suicida

Ha combattuto in prima linea sul fronte ucraino, e grazie ai suoi 120mila follower su Telegram, è stato uno dei principali megafoni della propaganda del Cremlino a favore della guerra. Ma è bastato un post critico sull'alto numero di soldati russi morti ad Avdiivka per trasformare Andrey Morozov in un traditore della Patria. E portarlo a suicidarsi.

Almeno è questa l'ipotesi più plausibile che circola in queste ore sui media russi. Morozov era un blogger militare, noto con lo pseudonimo di Murz. Alla sua attività di commentatore affiancava l'impegno attivo da riservista: nel 2014, aveva combattuto a fianco dei separatisti sostenuti dalla Russia nell'Ucraina orientale, e due anni fa aveva partecipato all'invasione dell'ex Paese sovietico.

Tra i più convinti sostenitori della guerra e dell'azione di Vladimir Putin, Morozov aveva cominciato a criticare alcune scelte da parte dei comandanti militari, in particolare dopo l'ammutinamento del capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin. Non era il solo, tra i propagandisti ultranazionalisti: di recente, un altro blogger, Igor Girkin, è stato condannato a quattro anni di carcere per aver espresso critiche sulla gestione della guerra.

Nei giorni scorsi, Morozov si era duramente scagliato contro l'operazione dell'esercito che ha portato, dopo un mese di scontri, alla conquista di Avdiivka, piccolo centro ucraino ritenuto strategico dal Cremlino. Nel corso dell'operazione, secondo Morozov, sarebbero però morti 16mila soldati e 300 tank sarebbero stati distrutti. Un prezzo troppo alto pagato a causa delle scelte di quelle che il blogger ha definito le "prostitute politiche guidate da Vladimir Solovyov (noto presentatore tv considerato tra i fedelissimi di Putin, ndr) che sono troppo vili per premere sul grilletto". Per questo "Murz" ha annunciato su Telegram di volersi sparare: "Lo farò da solo, dato che nessuno osa farlo".

Il suo post è stato preso di mira immediatamente dai propagandisti russi, compreso il programma televisivo di Solovyov, i quali lo hanno accusato di promuovere "idee disfattiste" e "fake news" per "diffamare il ministero della Difesa russo". Morozov, costretto a cancellare il post, avrebbe dato seguito alle sue parole suicidandosi.