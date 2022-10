La Russia pronta a usare una bomba sporca? Washington avverte Mosca

"Ci sarebbero conseguenze per la Russia se usasse un'arma nucleare o una bomba sporca". A dirlo, nel corso di un briefing, è stato il portavoce del Pentagono, Pat Ryder: "Non entrerò nei dettagli su dove, come e quando" ha affermato, "ma non c'è bisogno di dirlo, si tratta di qualcosa che prendiamo molto seriamente e che continuiamo a monitorare 24 ore su 24, sette giorni su sette". Ryder ha anche aggiunto che tutto questo "è stato comunicato" alla Russia "a vari livelli".

Da dove nascono i timori sull'utilizzo di una bomba sporca? Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è stata la Russia, per bocca del ministro della Difesa Sergei Shoigu, a parlare di un possibile uso di questo tipo di arma da parte delle forze ucraine. La tesi della propaganda di Mosca è che l'esercito di Kiev sia pronto a lanciare una bomba radioattiva sul proprio territorio per accusare la Russia di usare armi di distruzione di massa. Al contrario Kiev sostiene che l'intento di Mosca sia quello di mettere le mani avanti e creare un pretesto per un'operazione sotto falsa bandiera. Secondo la versione ucraina a lanciare la bomba sporca potrebbe dunque essere la Russia, già pronta ad incolpare Kiev.

Il portavoce del Pentagono ha ribadito che gli Stati Uniti non credono ai timori di Mosca. Non c'è alcuna prova del resto che l'Ucraina stia preparando una bomba sporca, tant'è che le stesse autorità di Kiev hanno sollecitato un'ispezione da parte di Onu e Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica).

Una bomba sporca è un ordigno che combina esplosivo tradizionale e materiale radioattivo. Si tratta di un tipo di arma ben diverso da una bomba nucleare vera e propria e dagli effetti molto meno devastanti. Una "dirty bomb" infatti non dà luogo a nessuna reazione nucleare, ma causa comunque il rilascio di materiale radioattivo nell'ambiente, per quanto l'impatto delle radiazioni sarebbe ben più limitato di quello di una bomba nucleare vera e propria.

La Russia si prepara alla battaglia di Kherson

Intanto al fronte, nella parte più meridionale del Paese, si continua a sparare. Secondo un altro funzionario ucraino le forze russe si starebbero preparando alla "battaglia più pesante" nella strategica regione meridionale di Kherson.

"Con Kherson è tutto chiaro. I russi si stanno rifornendo, rafforzando il loro gruppo lì", ha detto Arestovych in un video online. "Significa che nessuno si prepara a ritirarsi. Al contrario, la battaglia più pesante avrà luogo a Kherson". Il Cremlino dunque intende difendere con ogni mezzo la città, che del resto è strategica per le forze russe oltre ad essere stata una conquista di grande importanza simbolica.

Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, ha affermato che non vi è alcun segno che le forze russe si stiano preparando alla ritirata.

Intanto nelle ultime ore un attacco missilistico russo ha colpito la città di Dnipro facendo due morti e quattro feriti. Lo riporta Ukrinform, che rilancia le denunce arrivate stamani via Telegram dal governatore della regione, Valentyn Reznichenko. Fra i feriti ci sono due donne. Secondo Ukrinform le vittime sono civili.