Missili russi su un liceo e un condominio, Stoltenberg: "Meno limiti per Kiev all'uso delle armi degli alleati"

Missili anche su un liceo e un condominio. A Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, la distruzione è ovunque. Nelle ultime ore un attacco russo ha colpito una scuola e un edificio residenziale, che è stato danneggiato in parte. A rendere conto del nuovo assalto è il sindaco della città, Igor Terekhov, come riporta Rbc-Ucraina.

Secondo il portavoce della Procura regionale, Dmytro Chubenko, nell'attacco - avvenuto intorno all'una (mezzanotte in Italia) - le forze russe hanno utilizzato missili balistici e missili a lungo raggio S-300 e hanno colpito sia Kharkiv sia l'omonimo distretto. Nel quartiere Slobid di Kharkiv, nella parte meridionale della città, sono stati presi di mira il liceo, il condominio e una zona industriale. "Non ci sono feriti. Quindici auto e la facciata di un edificio residenziale di 9 piani sono state danneggiate", ha detto Chubenko.

Stoltenberg: "Via il divieto a Kiev di usare le armi contro obiettivi in Russia"

Intanto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, invita gli alleati che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di utilizzarle per colpire obiettivi militari in Russia. L'Economist, che ha intervistato Stoltenberg, scrive che "il chiaro obiettivo" del segretario generale della Nato, "anche se non indicato", sarebbe "la politica del presidente americano Joe Biden riguardo il controllo di ciò che l'Ucraina può e non può attaccare con i sistemi forniti dagli Usa".

Jens Stoltenberg, the head of NATO, discusses the war in Ukraine with @zannymb, our editor-in-chief: https://t.co/Qx1RVwhmnb pic.twitter.com/wHAaM9OgHx — The Economist (@TheEconomist) May 24, 2024

"È giunto il momento per gli alleati di valutare se non sia il caso di revocare alcune delle restrizioni sull'uso degli armamenti che hanno donato all'Ucraina perché, soprattutto ora che molti combattimenti sono in corso a Kharkiv, vicino al confine - afferma Stoltenberg nel video dell'intervista pubblicato sul canale X dell'Economist - negare all'Ucraina la possibilità di utilizzare queste armi contro obiettivi militari legittimi in territorio russo rende molto difficile la difesa. Questa è una guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina - ripete - . L'Ucraina ha il diritto di difendersi e questo include anche colpire obiettivi in territorio russo".