Il candidato anti-Putin (che vuole la pace con l'Ucraina) escluso dalle elezioni

La corsa di Boris Nadezhdin alla presidenza della Russia è finita prima di iniziare. Il candidato pacifista che ha promesso, se eletto, di fermare la guerra in Ucraina, è stato escluso dal voto che si terrà a metà marzo per via di presunte anomalie nella presentazione delle firme a suo sostegno.

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Lunedì il gruppo di lavoro della Commissione elettorale centrale russa aveva dato parere negativo alla candidatura di Nadezhdin, una delle poche voci critiche del Cremlino rimaste ancora attive nel panorama politico russo (e non finite in galera o costrette all'esilio).

Secondo i commissari, il 15% circa delle firme raccolte da Nadezhdin sarebbero false. "Quando vediamo decine e decine di persone che non sono più in vita lasciare delle firme, sorge la domanda sulla purezza delle norme etiche", ha detto il vicecapo della Commissione elettorale Nikolai Bulayev all'agenzia stampa statale Tass. Tre giorno dopo i rilievi dei commissari, Nadezhdin è stato ufficialmente escluso dalle elezioni presidenziali con una decisione della Corte suprema. L'oppositore di Vladimir Putin ha annunciato che presenterà ricorso.

Non si tratta della prima volta che un concorrente di Putin alla presidenza viene escluso per dei cavilli burocratici. Stando ai sondaggi, il leader del Cremlino non dovrebbe avere avversari, ma per Putin una semplice vittoria alle urne non basta: occorre stravincere per dimostrare, soprattutto agli oligarchi, di avere ancora quel sostegno popolare che da oltre un ventennio gli consente di governare incontrastato la Russia.

Nel suo programma elettorale, Nadezhdin ha promesso che il primo giorno della sua presidenza avrebbe organizzato i negoziati con l’Ucraina e contemporaneamente avrebbe rilasciato tutti i prigionieri politici, come Alexei Navalny e Ilya Yashin. A preoccupare Putin è soprattutto la sua posizione pacifista: sempre più russi vogliono che si ponga termine alla guerra in Ucraina. Da settimane, le mogli dei soldati al fronte stanno organizzando sit-in a Mosca per chiedere il ritorno a casa dei loro mariti. Secondo il centro statistico indipendente Levada, il 52% dei russi vorrebbe una soluzione negoziata tra Mosca e Kiev.