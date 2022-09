Russi in fuga verso la Finlandia, code di decine di chilometri: il video

Putin annuncia la mobilitazione "parziale" e i russi lasciano il paese: Una lunghissima coda di auto si è infatti formata alla frontiera fra Russia e Finlandia, l'unico confine terrestre ancora aperto per i russi con i visti Schengen. L'esodo arriva all'indomani dell'annuncio di Vladimir Putin di una "mobilitazione parziale" di 300mila russi per la guerra in Ucraina. Come segnala su Twitter il giornalista free lance Sotiri Dimpinoudis in un video, la coda sarebbe lunga 35 Km, e continuerebbe a crescere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia arriva dopo l'annuncio della parziale mobilitazione dei riservisti fatta oggi dal presidente russo Vladimir Putin. I voli aerei per lasciare la Russia sono già esauriti. Secondo il quotidiano finlandese Iltalehti, già negli ultimi due giorni (prima che Putin tenesse il suo discorso alla nazione) circa 6.500 persone sarebbero arrivate nel Paese dalla Russia di cui circa un terzo con visto turistico.