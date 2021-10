In Russia non vogliono vaccinarsi. E la variante Delta dilaga

In Russia si è registrato un nuovo record di decessi per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo riporta il Moscow Times sottolineando che nelle ultime 24 ore sono stati riportati 890 morti correlati al coronavirus. Si tratta del più alto numero di vittime registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia. In Russia solo il 33% degli abitanti è stato vaccinato, di cui il 29% con due dosi. Un bel paradosso per il Paese che prima di tutti - era l'11 agosto del 2020 - aveva annunciato al mondo di avere un vaccino disponibile contro Covid-19 (lo Sputnik).

I russi però sembrano riluttanti a farsi immunizzare. E neppure le misure delle autorità sanitarie (che hanno introdotto una sorta di obbligo vaccinale per alcune categorie del settore pubblico) hanno risolto il problema. Gli abitanti del Paese continuano a non fidarsi. Un sondaggio condotto lo scorso aprile dall'istituto demoscopico Levada Center può aiutare a capire i termini della questione. Alla domanda: "Sei disposto a essere vaccinato con Sputnik V?", il 62% degli intervistati ha risposto un secco no, percentuale che si era attestata intorno al 70% nella fascia di età tra i 25 e i 50 anni. Non solo. Più della metà degli abitanti (il 55%) ha dichiarato di non avere paura di contrarre il Sars-Cov-2, mentre coloro che temono il virus sono in minoranza (il 42%).

In Russia la variante Delta fa centinaia di morti al giorno

E così la variante Delta dilaga. La task force incaricata dal governo russo di monitorare l'andamento della pandemia da coronavirus nel Paese ha anche affermato di aver registrato 25.769 nuovi casi nelle ultime 24 ore. A metà giugno il numero delle vittime ha iniziato a impennare e da luglio è stabilmente sopra quota 700.