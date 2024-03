Cosa ne sarà della Russia dopo il "trionfo" di Putin

Le elezioni che si sono chiuse domenica in Russia sono andate come Vladimir Putin sperava: stando ai risultati ufficiali, l'87% dei votanti ha accordato la sua preferenza al leader del Cremlino, mentre ai tre sfidanti sono andate le briciole. L'affluenza, dato ancora più importante per Putin, ha superato il 77%. In entrambi i casi, si tratta di percentuali record nella storia del Paese, che saranno utilizzate dal presidente russo per mostrare alle élite di casa e al mondo che la Russia è saldamente nelle sue mani dopo due anni di guerra in Ucraina. Ma come è chiaro a tutti, anche alle stesse élite russe, il plebiscito è stato frutto di elezioni che hanno subito un condizionamento da parte del potere centrale che non si era mai visto negli ultimi trent'anni. E proprio per questo, potrebbe trasformarsi in un boomerang proprio per Putin.

Almeno questo sperano l'Occidente e l'Ucraina. Se i numeri snocciolati dalle autorità di Mosca sono da record, lo è anche il modo in cui il capo del Cremlino ha cercato di mettersi al riparo da anche il più piccolo scricchiolio della sua immagine di presidente amato da tutti i russi. A differenza delle altre tornate elettorali alle quali ha partecipato (e vinto), Putin non ha solo represso sistematicamente l'opposizione, ma ha anche messo fuori dai giochi personaggi politici che, pur non essendo veri oppositori del Cremlino, potevano rappresentare posizioni timidamente critiche sull'operato del presidente. Gli altri candidati (il leader del Partito comunista Nikolai Kharitonov, il nazionalista Leonid Slutsky e il liberale Vladislav Davankov) sono apparsi più interessati a elogiare Putin che se stessi durante la campagna elettorale. L'unico avversario che avrebbe immesso nell'agone un minimo di concorrenza, il consigliere locale di Mosca Boris Nadezhdin, è stato costretto a ritirare la sua candidatura.

Per non parlare della mancanza di trasparenza del sistema elettorale: il voto elettronico, istituito per l'occasione, si è rivelato una sorta di "scatola nera" progettata per facilitare la manomissione del voto, scrive il quotidiano Ue Politico. Lo stesso vale per il voto nelle regioni ucraine occupate, senza dimenticare le decine di milioni di dipendenti statali e studenti costretti a votare. Il video diventato virale nel weekend di un soldato armato che entrava nella cabine dei seggi per verificare i voti, sempre che sia vero, rappresenta comunque bene il clima in cui si sono svolte le elezioni russe.

Certo, per la retorica putiniana, tutto è avvenuto nel rispetto dei principi democratici. Ma i russi non hanno tutti gli occhi bendati, e le élite sanno bene quanto la repressione putiniana pesi nelle percentuali di consensi ottenute. Senza dimenticare che nella pancia del Paese i malumori ci sono, per quanto nascosti dalla mancanza di media indipendenti. C'è innanzitutto il risentimento delle famiglie che hanno perso i loro cari in guerra: decine di migliaia di militari russi sono morti in questi due anni di conflitto, e per portare avanti quella che continua a definire una "operazione speciale" Putin potrebbe presto indire una nuova campagna di reclutamento scatenando proteste.

Ci sono poi le preoccupazioni del settore produttivo russo: Putin è stato abile nell'impostare un'economia di guerra che ha saputo reggere alle sanzioni occidentali. Ma questo sforzo rischia di costare caro nel medio e lungo termine: se le imprese del settore bellico hanno visto aumentare affari e addetti (un milione in più di assunti dal 2022 a oggi), quelle degli altri settori economici stanno facendo i conti da tempo con carenze di personale e difficoltà nell'accesso ai mercati esteri. In seguito all'isolamento dall'Occidente, l'industria russa potrebbe restare indietro nell'innovazione tecnologica, perdendo competitività. Più durerà la guerra, più questo processo di indebolimento andrà avanti. Le élite lo sanno, e per questo qualcuno potrebbe cominciare a rumoreggiare dietro le quinte se il conflitto dovesse entrare in una fase di stallo senza via d'uscita.

La stabilità politica della Russia non è un dogma. E i dissapori interni possono scoppiare all'improvviso, e con violenza. Lo ha dimostrato nel giugno scorso la ribellione del gruppo Wagner con la tragica fine dello "chef di Putin", Yevgeny Prigozhin. Putin potrà pure continuare per un anno, o forse due, a seppellire la polvere sotto il tappeto. Ma prima o poi dovrà spiegare alle classi dirigenti del Paese come intende smaltirla. Forse spera che arrivi un aiuto dall'esterno, come una crisi politica in Europa dopo le elezioni Ue del giugno prossimo, e soprattutto come il ritorno alla Casa bianca di Donald Trump a fine anno. Ma se l'Occidente non dovesse impantanarsi, e anzi, dovesse trovare un nuovo slancio per "umiliare" Putin, allora per il capo del Cremlino potrebbero aprirsi scenari lontani anni luce dalle immagini trionfanti di questi giorni.