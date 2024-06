La Russia brinda all'onda nera in Francia e Germania: "Macron e Scholz la vergogna dell'Europa"

I risultati delle elezioni europee confermano la maggioranza del Ppe (Partito popolare europeo) mettendo al sicuro il sostegno all'Ucraina, ma l'exploit delle destre nelle due maggiori cancellerie d'Europa pongono un freno alla possibilità di un'Unione più forte e federale e fanno gioire il Cremlino.

Emmanuel Macron e Olaf Scholz "vergogna dell'Europa" - scrive su Telegram il presidente della Duma Vyacheslav Volodin commentando gli exit poll - hanno "trascinato Francia e Germania in guerra in Ucraina, contro gli interessi nazionali" e "hanno perso miseramente". "Questo è il collasso della politica di Macron", mentre in Germania "per il partito di Scholz i risultati sono stati i peggiori della storia". Risultati "prevedibili", secondo Volodin: "L'economia è stagnante, c'è una crisi migratoria e i Paesi, contrariamente ai loro interessi nazionali, sono stati coinvolti nella guerra", ha affermato il presidente della Duma (il parlamento risso) aggiungendo: "È giusto che si dimettano e smettano di prendere in giro i loro cittadini".

Perché la crescita delle destre in Francia e Germania sono una vittoria per la Russia

Il cancelliere tedesco Scholz e il presidente Macron sono tra i due più convinti sostenitori di Kiev, e lo scorso febbraio Zelensky ha concluso con entrambi due importanti accordi che sanciscono sostanziose forniture di materiale bellico. Il cosiddetto "pacchetto Monaco" prevede aiuti militari aggiuntivi e immediati da 1,1 miliardi che si aggiungono a quelli per 28 miliardi già inviati nel tempo dalla Germania, mentre Parigi ha stanziato 200 milioni di euro per progetti civili impegnandosi a fornir ''fino a 3 miliardi di euro'' in aiuti militari ''supplementari'' a Kiev nel 2024, dopo un aiuto stimato a 2,1 miliardi nel 2023.

Macron poi, si è distinto nelle ultime settimane per le dichiarazioni con le quali annunciava la possibilità di inviare propri ufficiali in Ucraina per addestrare le truppe di Kiev, se non direttamente soldati francesi a combattere. Affermazioni che gli erano costate le critiche di buona parte dei leader europei e l'ira di Mosca. Che, con le elezioni anticipate per l'exploit del Rassemblement National di Marie Le Pen, brinda ora a champagne.

Né il sostegno umanitario, militare ed economico dell'Ue all'Ucraina, né le prossime forniture di aiuti, sono attualmente in discussione, ma in prospettiva la batosta ricevuta alle urne dai due principali leader europei è un colpo duro per il fronte pro-Kiev e un punto a favore di Putin.

Parole durissime dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, sono arrivate nel primo giorno di urne aperte a Scholz che aveva affermato: "Kiev è forte e non può essere messa in ginocchio".

"A questo punto, l'Ucraina è completamente controllata, governata e sponsorizzata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati della Nato", ha affermato Medvedev sabato 9 giugno aggiungendo che "Scholz dovrebbe pentirsi davanti agli ucraini per le sue menzogne sulla vittoria imminente", per "aver portato gli ucraini alla distruzione" e per "la rinascita del nazismo".