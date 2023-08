La Russia ha dato il via a una grande esercitazione militare nel Mar Baltico

"Ocean Shield-2023". È questo il nome della nuova esercitazione militare navale lanciata dalla Russia nelle acque del Mar Baltico, che ha preso il via oggi 2 agosto. Alle manovre prendono parte oltre 30 navi da guerra e imbarcazioni della Marina, più di 30 aerei e circa 6mila militari, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie russe.

"Dal 2 agosto, nel Mar Baltico, sotto la guida del comandante in capo della Marina, ammiraglio Nikolai Evmenov, si è svolta l'esercitazione navale Ocean Shield-2023", ha affermato il ministero. Obiettivo principale di queste sessioni di addestramento - ha dichiarato il ministero della Difesa - è testare la prontezza della flotta navale a proteggere gli interessi nazionali in un'area "operativamente importante". Inoltre, le manovre navali della Russia prevedono esercitazioni per quel che riguarda la protezione delle rotte marittime, il trasporto di truppe e carichi militari e la difesa della costa, ha specificato il titolare della Difesa russa.