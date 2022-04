Le fake news russe sul massacro di Bucha

Dopo il ritiro delle truppe russe dal Nord dell’Ucraina la cittadina di Bucha è diventata tristemente nota. Diversi media internazionali hanno documentato i massacri commessi dall’esercito russo sui civili, diffondendo le testimonianze di cadaveri lasciati per strada, alcuni di questi ammanettati, e dell'esistenza di fosse comuni. I corpi ritrovati sono centinaia.

Bucha è una piccola città di circa 30mila abitanti, situata 50 Km a Nord-Ovest di Kiev.

L’esercito russo ha abbandonato l’assedio infruttuoso della capitale e le truppe ucraine hanno ripreso il controllo di queste zone, fino al confine Nord con la Bielorussia. Il Governo russo ha immediatamente rigettato le accuse delle violenze di Bucha, attivando le proprie strategie di controinformazione sui social network tramite la galassia di account che fanno più o meno direttamente capo al Cremlino, dagli account ufficiali ai media, fino ai migliaia di profili bot creati ad hoc per sostenere determinate narrative.

Queste attività si sono intensificate considerevolmente con l’inizio della guerra in Ucraina, come si è visto per il bombardamento dell'ospedale di Mariupol o per le teorie di laboratori militari biologici degli Stati Uniti sul suolo ucraino. Tutto può essere tracciato e verificato e questo vale anche per le atrocità di Bucha o i tentativi di disinformazione russa.

La Russia nega i fatti di Bucha

"Le foto e i video di Bucha sono falsi, messi in scena dal regime di Kiev per i media occidentali, come è stato fatto per l’ospedale di Mariupol e in altre città". Ministero della Difesa russo

Dopo la denuncia delle truppe ucraine arrivate a Bucha e le documentazioni dei giornalisti sul posto, la Russia ha immediatamente risposto negando ogni coinvolgimento: "Le foto e i video di Bucha sono falsi, messi in scena dal regime di Kiev per i media occidentali, come è stato fatto per l’ospedale di Mariupol e in altre città” ha dichiarato il Ministero della Difesa russo tramite l’agenzia di stampa statale Tass. La Russia ha anche chiesto ufficialmente la convocazione di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite "Alla luce della palese provocazione dei radicali ucraini a Bucha” come indicato da Dmitry Polansky, il primo vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite.

Dopo la posizione ufficiale, gli account “istituzionali” hanno iniziato a diffondere la propria versione dei fatti di Bucha, secondo cui i cadaveri ripresi per strada fossero attori che si fingevano morti. Ha iniziato a circolare insistentemente un video in cui si evidenziava che un cadavere avrebbe mosso un braccio al passaggio di un mezzo ucraino. L’altra “prova” a sostegno delle tesi russe è un’altra parte del video in cui dallo specchietto retrovisore di un mezzo si vedrebbe un cadavere muoversi. In più, si sostiene che le truppe russe avrebbero lasciato Bucha già il 30 marzo e che quindi non sarebbero responsabili di quanto successo.

Le posizioni ufficiali delle istituzioni russe vengono poi amplificate dai media apertamente filorussi e rafforzate dal sistema di bot e di pagine Telegram. A proposito di bot: come fatto notare da Tim Graham, docente della Queensland University of Technology, proprio l’inizio della guerra in Ucraina è coinciso con un picco anomalo nelle creazioni giornaliere di account falsi che mettono like ad account istituzionali russi o diffondono i loro messaggi. Un numero tale non si era mai visto nel periodo di osservazione, dal 2007 a oggi.

Perché è semplice confutare le tesi russe su Bucha

Le controaccuse russe su Bucha si basano principalmente sui due video in questione. Le tesi a sostegno della visione del Cremlino sono state parecchio riprese, ma al contempo sono facilmente confutabili.

Il video in cui un cadavere sembra alzi il braccio: il giornalista della Bbc Shayan Sardarizadeh specializzato nel riconoscere teorie cospirazioniste e notizie false ha fatto notare che quello che è stato indicato come un braccio che si muove è in realtà una goccia d’acqua sul vetro dell’automobile. La differenza la fa qualità dell’immagine ed è comunque bastato evidenziare la forma del cadavere per rendersi conto della goccia d'acqua.

La parte del video in cui un cadavere si muove nello specchietto retrovisore: in questo caso, l’illusione del movimento è creato dall’effetto distorsione della curvatura del vetro e dalla scarsa qualità dell’immagine.

In più, questi corpi appaiono anche in altre testimonianze nella stessa identica posizione e da diverse angolazioni, senza contare che diversi giornalisti di testate internazionali come Bbc, Reuters, Afp e Associated Press hanno testimoniato direttamente da Bucha cosa si trovava di fronte ai loro occhi con video e foto. Anche l'inviato Rai Ilario Piagnerelli ha diffuso delle immagini inequivocabili di cadaveri per le strade di Bucha.

La propaganda del Cremlino ha anche attirato l'attenzione su alcune fotografie dove si vedono dei cadaveri con le mani legate da fasce bianche, il colore usato dall'esercito russo come segno di identificazione. Dunque, queste foto indicherebbero che alcuni civili sarebbero stati giustiziati dai soldati ucraini per aver collaborato con le truppe russe. Le testimonianze della popolazione di Bucha dicono il contrario, che i russi hanno legato le mani dei civili con le fasce bianche in questione. In più, lo stato di decomposizione di alcuni cadaveri indicano che molte uccisioni sono state compiute diversi giorni fa. Una foto satellitare indica l'esistenza di una fossa comune a Bucha già il 21 marzo.

I contenuti di propaganda vogliono modificare la realtà secondo una narrativa di comodo, probabilmente lontana dal vero, che conferma la bontà delle proprie azioni soprattutto in un contesto di guerra. Una delle loro caratteristiche principali è la poca, o assente, coerenza dei contenuti pubblicati. Le posizioni ufficiali russe su Bucha sono passate nel giro di poche ore dal negare l'esistenza di cadaveri per strada al riconoscerne la presenza, ma perchè prodotti dalle esecuzioni degli ucraini. Anche in questo caso si è avuta la dimostrazione della debolezza di questi argomenti.