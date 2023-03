In Russia andrà in galera chi critica i mercenari di Putin

Non solo l'esercito ma anche i paramilitari del gruppo Wagner non potranno più essere criticati in Russia. La Duma ha approvato in seconda lettura una legge che prevede pene detentive più lunghe per chiunque sia ritenuto colpevole di gettare discredito sui militari di Mosca estendendo il provvedimento anche a quelli che sono considerati i mercenari di Vladimir Putin, e che stanno combattendo non solo in Ucraina ma in diversi conflitti del mondo.

"Questa iniziativa proteggerà tutti coloro che oggi rischiano la vita per garantire la sicurezza del Paese e dei nostri cittadini", ha dichiarato Vyacheslav Volodin, presidente della Duma di Stato, la camera bassa, e uno dei più stretti alleati di Putin. "La punizione per i trasgressori sarà severa", ha garantito.

Attualmente il "discredito" dell'esercito può essere punito con una pena fino a cinque anni di carcere, mentre la diffusione di informazioni consapevolmente false su di esso può comportare una condanna a 15 anni di carcere. Secondo il media indipendente Ovd-Info, nell'ultimo anno nella Federazione sono stati aperti più di 5.800 procedimenti penali contro persone accusate di aver screditato le forze armate. Critici del Cremlino come Ilya Yashin sono stati imprigionati fino a otto anni e mezzo per aver condannato l'invasione in Ucraina.

Una bozza di testo della legge, visionata da Reuters, mostrava una serie di pene detentive gravi ma più brevi. Il testo dice che la pena minima per chiunque sia riconosciuto colpevole di aver distribuito informazioni false o di aver screditato l'esercito sarà aumentata da tre a cinque anni. Se tali azioni avessero causato morte, danni alla salute o interferito con infrastrutture critiche, la pena sarebbe stata aumentata da cinque a sette anni. La pena di 15 anni di carcere per la diffusione consapevole di tali informazioni rimane in vigore.

Se il disegno di legge sarà approvato nella sua revisione parlamentare finale il 14 marzo, per poi ricevere l'ok dalla Camera alta e la firma di Putin (di solito una formalità), la legge sarà estesa per offrire protezione per la prima volta alla forza mercenaria Wagner. I paramilitari del gruppo, che sono finiti anche nella lista delle sanzioni Ue, sono stati accusati di molteplici abusi dei diritti umani, tra cui torture, uccisioni e stupri, in Ucraina, Siria e alcune zone dell'Africa. Sebbene le compagnie militari private siano illegali per la legge russa, Wagner è stata elogiata dalla televisione di Stato e dai funzionari pro-Cremlino. Al gruppo è stato anche permesso di aprire un ufficio (ufficialmente un centro d'affari) a San Pietroburgo, città natale di Putin.