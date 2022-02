La Russia è davvero quasi pronta a invadere l'Ucraina?

L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha informato nei giorni scorsi i parlamentari americani e i partner europei che la Russia ha messo insieme il 70% delle forze necessarie per un'invasione completa dell'Ucraina. Invasione che potrebbe causare fino a 50mila morti civili e 23mila vittime tra i militari ucraini (oltre a 3.000-10.000 soldati russi), far capitolare Kiev in due giorni e scatenare una crisi umanitaria con fino a 5 milioni di rifugiati in Europa. Lo riporta il New York Times, secondo cui l'intelligence Usa non pensa che Vladimir Putin abbia preso una decisione finale, ma le cose potrebbero cambiare a breve perché la finestra diplomatica per risolvere la crisi si sta chiudendo.

La Russia è quasi pronta a invadere l'Ucraina?

Il Nyt riporta anche che, secondo l'intelligence Usa, in caso di invasione Putin non si muoverà fino alla seconda metà di febbraio, quando il terreno ghiacciato agevolerebbe il passaggio dei mezzi pesanti e le Olimpiadi invernali di Pechino saranno finite o quasi, evitando così di inimicarsi il presidente cinese Xi Jinping, che rimane un alleato indispensabile.

Secondo il Washington Post, che riporta la stessa notizia poi confermata anche ad Associated Press, la Russia ha schierato 83 gruppi di battaglioni tattici, con circa 750 militari ciascuno, contro i 60 di due settimane fa. Le truppe sono supportate da decine di migliaia di persone per la logistica, il supporto aereo e quello medico. Finora gli Stati Uniti hanno stimato la presenza militare russa ai confini con l'Ucraina in 100mila uomini, l'intelligence occidentale in 130mila.

La Russia smentisce: "Allarmismo e follia"

Come è avvenuto altre volte, Mosca ha smentito le stime degli Stati Uniti su un potenziale attacco russo in Ucraina, bollandole come speculazioni allarmistiche. Dmitry Polyanskiy, vice ambasciatore del governo russo alle Nazioni Unite, ha parlato su Twitter di "allarmismo e follia". E ha aggiunto: "Cosa succederebbe se dicessimo che gli Stati Uniti potrebbero conquistare Londra in una settimana e provocare 300mila morti?". Sta di fatto che nei prossimi giorni alcuni leader europei cercheranno di trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il presidente francese Emmanuel Macron sarà lunedì a Mosca e martedì a Kiev, mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz viaggerà in Ucraina e in Russia all'inizio della settimana successiva.