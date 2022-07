L'Ucraina non ha affatto perso. E deve riprendersi tutto

Altro bombardamento

Secondo diversi osservatori, il Cremlino starebbe puntando a mantenere una sorta di status quo in Ucraina. Uno dei segnali di questo sarebbe la disponibilità ad accettare un accordo sul grano. Gli Himars occidentali hanno reso non più preponderante l'artiglieria russa e questo tende a impedire anche quel poco di conquiste che, finora, l'esercito invasore era riuscito a ottenere in Donbas, al prezzo di distruzioni quasi totali di città e villaggi.

C'è un rischio. Se venisse in qualche modo a stabilizzarsi uno status quo con la Russia padrona della regione di Kherson, di Mariupol e di tutta la regione di Luhansk, l'eventuale riconquista (che sarebbe legittima, dal punto di vista del diritto internazionale) da parte dell'Ucraino potrebbe essere vista, in occidente, in modo sfavorevole. Molti direbbero: "Proprio ora che c'è una specie di tregua, l'Ucraina vuole ricominciare a combattere?". Molti darebbero la colpa all'Ucraina della continuazione della guerra. Si sommerebbero a quelli che lo fanno già da tempo, non riconoscendo all'invaso il diritto di difendersi.

Non dimentichiamoci chi sta nel torto

Al di là delle questioni di diritto internazionale, che pure sono fondamentali, un dato sembra significativo: ancora una volta non si può affermare che l'Ucraina "sia persa" o "abbia perso" la guerra. Certamente, guardando la cartina geografica sembra che abbia perduto una fetta notevole di territorio, ma i movimenti militari a Kherson dicono che sarebbe in procinto di riprendersi la prima regione caduta sotto il controllo di Mosca dal 24 febbraio; il sostegno delle armi occidentali consente a Kyiv di respingere e contenere l'avanzata altrove; e, nel frattempo, la potenzialità militare russa è sempre meno significativa.

Per prevenire il pensiero che abbiamo ipotizzato, cioè che l'Ucraina in qualche modo sia responsabile di una guerra continua, sarebbe importante per le forze di Kyiv almeno riconquistare al più presto la regione di Kherson. Come un punto fermo, per ricordare al mondo che ciò che è avvenuto dal 24 febbraio è una profonda ingiustizia corredata da atteggiamenti disumani e annichilenti laddove la Russia ha conquistato pezzi di territorio: città rase al suolo, russificazione a partire dai cartelli stradali e dai libri delle scuole, per non dire ovviamente delle violenze gratuite, degli assassinii, degli stupri, delle razzie e del grano bruciato nei campi.

Il grano, appunto. Il mondo non ha fatto in tempo a 'festeggiare' due accordi separati (Russia-Turchia e Ucraina-Turchia) per liberare 22 tonnellate di grano da tre porti ucraini, destinati per circa la metà a programmi di aiuto alimentare dell'Onu nei paesi più poveri, che il mattino dopo la Russia ha bombardato il porto di Odessa, uno dei tre da cui il grano sarebbe partito. Come da copione già visto per i corridoi umanitari, ad ogni parziale concessione segue sempre la scossa. Secondo alcuni, questo atteggiamento fa della Russia un paese di stampo terroristico. Un paese che, in ogni caso, non riesce a vincere la guerra da lei stessa sferrata contro il diritto internazionale.

La caduta di Draghi esaltata dai russi

In questo contesto, in Italia è caduto il governo di Mario Draghi. I tre partiti storicamente filorussi del paese (Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle) hanno staccato la spina al governo, adducendo motivazioni che saranno anche accettabili per i rispettivi elettori ma sono niente più di posizionamenti elettorali in vista del voto, in quello che, probabilmente, è il momento più delicato a livello internazionale da decenni a questa parte. Trascurando le questioni interne (balneari e tassisti festeggiano, mentre ci si chiede se il Pnrr è al sicuro e ci sono forti dubbi, mentre scriviamo, sul 'bonus 200'), sembra chiaro che la guerra in Ucraina abbia logorato parecchio i partiti i cui elettori erano stati abituati ad una narrazione filorussa, a partire dalla contrarietà alle sanzioni. La caduta di Draghi, non a caso, viene esaltata dai media e dai politici russi. L'Italia, anello debole del blocco occidentale liberale e atlantista, potrebbe ricadere di fatto nell'orbita russa. Ci sono segnali di ucrainofobia nel paese, basta leggere i commenti su Facebook ma anche osservare le oggettive difficoltà in cui i rifugiati ucraini si trovano per quanto riguarda l'affitto di appartamenti (nonostante abbiano il permesso temporaneo europeo di un anno). I nostri connazionali forse non hanno ben compreso il livello di sofferenza di queste persone.

E si avvicina l'inverno. Secondo alcuni, Putin sarebbe pronto a ricattare l'Europa sul gas. Anche per questo, sarebbe importante non cedere di un millimetro sulle questioni di principio. Concessioni al paese aggressore sarebbero ancora più ingiuste se motivate dai gradi di riscaldamento che potremo permetterci. Da questo punto di vista, la caduta di uno dei governi europei più fermi nella scelta di campo non è una buona notizia. Probabilmente dovremo prepararci a qualche sacrificio invernale, ben poca cosa rispetto a ciò che stanno subendo gli ucraini in patria.