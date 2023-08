La Russia si prepara a una lunga guerra: ai militari un terzo del bilancio pubblico

La Russia sembra volersi preparare a portare avanti a lungo la guerra in Ucraina. Mosca ha raddoppiato i finanziamenti previsti per la Difesa che, solo per il 2023, potrebbero arrivare all'equivalente di oltre 90 miliardi di euro, un terzo dell'intera spesa pubblica della nazione. Lo rivela un documento del governo ottenuto dalla Reuters, secondo cui nei primi sei mesi dell'anno la Federazione ha investito nella Difesa il 19,2% di tutta la spesa di bilancio inizialmente prevista per l'intero 2023. E l'economia di guerra sta dominando l'intera economia nazionale, di fatto drogando i risultati sulla crescita del Pil e altri indicatori economici, che se non fosse per questo tipo di investimenti con denaro pubblico sarebbero probabilmente molto più bassi, soprattutto a causa delle conseguenze delle sanzioni Occidentali.

Come riporta la Reuters gli ultimi dati disponibili pubblicamente mostravano che Mosca aveva speso 2mila miliardi di rubli (oltre 19 miliardi di euro) per le forze armate a gennaio e febbraio. Nel primo semestre di quest'anno, la spesa di bilancio è stata superiore di 2,44 trilioni di rubli rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo il documento ottenuto dall'agenzia, il 97,1% di questa somma extra è stato destinato al settore della difesa, il che significa che tutti gli aumenti sono legati al conflitto. Il documento ha fornito una nuova stima per la spesa annuale per la difesa di 9.700 miliardi di rubli (93 miliardi di euro), un terzo dell'obiettivo di spesa totale di 29.05 miliardi di rubli, che sarebbe la quota più alta almeno dell'ultimo decennio. Tra il 2011 e il 2022, la Russia ha speso un minimo del 13,9% e un massimo del 23% del suo bilancio per la difesa. Quest'anno ha già speso il 57,4% del suo nuovo budget annuale a questo scopo.

Queste spese stanno guidando i dati complessivi sull'economia della nazione, di fatto drogandoli, e nascondendo nei macro indicatori le difficoltà che ci sono in altri settori e anche la mancanza di investimenti privati sufficienti a far funzionale l'economia in maniera normale. È stata la produzione militare a guidare una forte ripresa della produzione industriale e, secondo gli analisti, i contratti della difesa di Stato sono stati un fattore chiave per la ripresa economica della nazione, che quest'anno ha registrato una crescita del Pil dal 2,1% di contrazione che c'è stato nel 2022. Secondo le ultime stime del Fondo monetario internazionale, il Prodotto interno lordo aumenterà dell'1,5% quest'anno e dell'1,3% il prossimo, superando quest'anno la media della Zona euro, i risultati della Germania e anche di Francia e Regno Unito.

Ma la produzione di armamenti o di bombe che vengono sganciate in Ucraina, non crea profitti come quella di altri beni. "Il complesso militare-industriale sta consentendo la crescita industriale, mentre le industrie 'civili' stanno nuovamente rallentando", ha sottolineato Dmitry Polevoy, responsabile degli investimenti di Locko-Invest, dopo i dati sulla produzione industriale di giugno della scorsa settimana. "Non sappiamo quale sia il potenziale per un ulteriore aumento della produzione di carri armati e missili. Ma sappiamo che un ulteriore aumento di questa produzione è possibile solo a spese di un'emorragia di personale da altri settori dell'economia", ha dichiarato l'economista di CentroCredit Bank Yevgeny Suvorov sul suo canale Telegram Mmi.

E a causa soprattutto delle sanzioni la Russia, solitamente esportatrice netta, per il secondo anno consecutivo registrerà invece un deficit, con un valore delle esportazioni di energia in calo del 47% rispetto all'anno precedente. Come sottolinea poi uno studio del Think tank di Bruxelles 'Wilfried Martens Centre for European Studies', il Paese soffre poi di una mancanza di investimenti privati, soprattutto stranieri. Dopo la fuga dei capitali occidentali, Cina, India e le nazioni asiatiche non hanno rimpiazzato il vuoto lasciato. All'inizio del 2022, gli Investimenti diretti esteri (Ide) cumulativi dei Paesi asiatici in Russia erano eccezionalmente bassi: 3,3 miliardi di dollari dalla Cina, 2,4 miliardi di dollari da Hong Kong, 0,6 miliardi di dollari dall'India secondo la Banca centrale russa.

Continua a leggere su Today.it