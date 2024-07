"Armi nucleari in risposta ai missili Usa in Europa": la risposta del Cremlino che fa temere il peggio

Missili nucleari in risposta al progetto degli Stati Uniti di stazionare armi a lungo Raggio in Germania. La Russia, per voce del vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, non esclude questa opzione. L'agenzia di stampa Interfax ha citato Ryabkov per dire che l'obiettivo principale per il Cremlino è la difesa della regione russa di Kaliningrad, incastrata tra Polonia e Lituania, Paesi membri sia della Nato che dell'Unione europea. "Non escludo alcuna opzione", ha dichiarato Ryabkov a Mosca quando gli è stato chiesto di commentare i piani di dispiegamento degli Stati Uniti nell'ambito della guerra in Ucraina.

La settimana scorsa Washington ha dichiarato che dal 2026 inizierà il dispiegamento in Germania di armi a lungo raggio che includeranno SM-6, Tomahawk e nuovi missili ipersonici, per dimostrare il loro impegno nella difesa della Nato e dell'Europa. Il mese scorso il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca avrebbe ripreso a produrre missili terrestri a corto e intermedio raggio e avrebbe deciso dove posizionarli in caso di necessità. La maggior parte dei sistemi missilistici russi può essere dotata di testate convenzionali o nucleari.

Il nodo Kaliningrad

Secondo quanto riportato da Interfax, Ryabkov ha dichiarato che la Russia sceglierà dalla più ampia gamma di opzioni possibili per elaborare la risposta più efficace alla mossa degli Stati Uniti, anche in termini di costi. Ha detto che Kaliningrad, la parte più occidentale della Russia, tagliata fuori dal resto della sua massa terrestre, "ha da tempo attirato la malsana attenzione dei nostri avversari".

"Kaliningrad non fa eccezione per quanto riguarda la nostra determinazione al 100% a fare tutto il necessario per respingere coloro che hanno piani aggressivi e che cercano di provocarci a compiere determinati passi che non sono desiderabili per nessuno e sono gravidi di ulteriori complicazioni", ha detto Ryabkov.

Missili vietati

I missili che la Russia e gli Stati Uniti stanno valutando di schierare sono armi terrestri a raggio intermedio, vietate da un trattato tra Stati Uniti e Unione Sovietica del 1987. Gli Stati Uniti hanno abbandonato il trattato nel 2019, accusando la Russia di violazioni che Mosca ha negato. Gli esperti di sicurezza affermano che i dispiegamenti previsti fanno parte di una corsa agli armamenti che si aggiunge a una serie già complessa di minacce in un momento di forti tensioni per la guerra in Ucraina. Un dispiegamento russo di missili nucleari a Kaliningrad invierebbe un segnale forte all'Occidente, data la sua diretta vicinanza ai Paesi della Nato.

Andrey Baklitskiy, esperto di controllo degli armamenti presso l'Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Disarmo, ha affermato che i lanciatori di missili russi a Kaliningrad sarebbero probabilmente visibili "in un secondo" all'intelligence e alla sorveglianza della Nato, per cui un tale dispiegamento equivarrebbe a una "postura". In un'intervista telefonica all'inizio di questa settimana l'esperto ha detto che la Russia potrebbe anche schierare missili nelle regioni di Mosca o Leningrad o in Chukotka, nell'estremo oriente, da dove potrebbero colpire l'Alaska o persino la California.