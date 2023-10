I segreti di Putin svelati per sbaglio dal comune di Mosca

Le autorità russe hanno accidentalmente rivelato gli indirizzi degli edifici segreti, delle istituzioni e delle case di spionaggio del paese, a Mosca e a San Pietroburgo, secondo quanto rivela un sito investigativo. A parlarne è il Dossier Center, un progetto lanciato dall'oppositore russo Mikhail Khodorkovsky, che ha scovato gli indirizzi elencati in un documento di 434 pagine intitolato "Gruppo Speciale", che è stato pubblicato sul sito web del Municipio di Mosca. Le proprietà elencate sono quelle in cui non deve esserci "nessun blackout", cioè quelle a cui non va mai staccata l'energia elettrica. Il sito riferisce che l'elenco include una serie di strutture governative top-secret, tra cui le case appartenenti al GRU (la direzione principale dello Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa) e i servizi segreti del presidente Vladimir Putin. Risulta segnalato anche un deposito di munizioni e altre strutture di importanza fondamentale.

Segreti di Stato

Il documento è firmato da Vyacheslav Torsunov, capo del dipartimento di alloggi e servizi comunali, e da Andrey Kovalev, direttore di Mosenergosbyt, la società che vende energia elettrica agli abbonati nella regione di Mosca. Il testo risulterebbe approvato anche dal sindaco di Mosca Sergey Sobyanin. "Il documento sistematizza le informazioni su tutte le unità militari, istituzioni e organizzazioni del ministero della Difesa di stanza a Mosca e indica a quali indirizzi si trovano unità specifiche", si legge sul sito del Dossier Center. "La maggior parte di questi luoghi sono già conosciuti, ma nessuno, tranne l’ufficio del sindaco di Mosca, ha reso pubblico un registro unico, e nemmeno ufficiale", spiega il sito di opposizione. Nell'elenco risultano anche due appartamenti associati al servizio di intelligence estero russo, abitati da dipendenti del dipartimento o utilizzati per lo svolgimento di operazioni speciali. Dal testo emergono dei dettagli sugli edifici, che secondo il Dossier Center sono da considerare dei segreti di stato in base alla legge. Il giornale statunitense Newsweek ha contattato il ministero degli Esteri russo per un commento via e-mail, ma ancora non risulta una risposta.

Il parco dello spionaggio

Gran parte delle strutture ed edifici menzionati si trova a Serebryany Bor, una grande area naturale parco nel nord-ovest della capitale russa, nello specifico nel distretto di Khoroshevo-Mnevniki. Il sito investigativo sostiene che in quella zona abbiano le loro dimore i vertici dell'élite russa, tra cui il capo della chiesa ortodossa russo Kirill Gundyaev (Patriarca Kirill), Vagit Alekperov, Yuri Trutnev, Vladimir Yevtushenkov e Igor Sechin. Secondo il Dossier Center non si tratta di un segreto il fatto che sia i ricchi che le forze dell'ordine possiedano proprietà in queste aree. Quello che rivela il documento approvato da Sobyanin è il collegamento tra gli edifici del parco e l'intelligence o il controspionaggio.

Nel cuore di Mosca

Nello specifico il Dossier Center parla anche di un piccolo edificio in viale Leningrado, costruito "nell'anno rivoluzionario del 1917", con un'area di poco inferiore ai 500 metri quadrati, dove non c'è nessun segno sulla porta. "Grazie ai documenti dell'ufficio del sindaco si sa che lì si sono stabiliti i servizi segreti esteri", dato che l'edificio è elencato nell'unità militare 28178, un dato che indica come la struttura sia collegata al servizio di intelligence estera della Russia. Di varie strutture il sito di opposizione ha provato a fare ricerche tramite Google Maps, ma dalle immagini si intravedono a malapena strutture ricoperte dalla vegetazione e protette da cancelli. L'agenzia di stampa russa indipendente Meduza ha riferito che il documento non è attualmente disponibile.