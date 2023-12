La Russia multa Google: "Fake news su guerra in Ucraina"

Un tribunale di Mosca ha inflitto una multa di circa 46 milioni di euro a Google per non aver rimosso dalle sue piattaforme delle notizie sulla guerra in Ucraina considerate "false". Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass.

Il governo russo sta inasprendo sempre più censura e repressione del dissenso, e all'inizio dell'invasione dell'Ucraina ha varato una legge bavaglio che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sull'esercito che dovessero essere giudicate "false" dalle autorità, e fino a sette anni per chi è accusato di "screditare" l'esercito.

Con Google il braccio di ferro va avanti da prima del conflitto, ma si è inasprito dopo l'invasione in Ucraina. Il Cremlino ha promosso una stretta su media e social media stranieri, bloccando, tra gli altri, Facebook, Instagram e X (ex Twitter). YouTube, finora, è stato risparmiato, pur essendo una fonte di video che spesso smentiscono la propaganda delle autorità russe. Non è chiaro se siano proprio i video di YouTube, di proprietà di Google, a essere finiti nel mirino dei giudici di Mosca. La multa, spiega la Tass, è stata calcolata come una quota del fatturato annuo del gigante Usa in Russia.