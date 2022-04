La Russia si affida al veterano della guerra in Siria Dvornikov

La guerra sta durando più del previsto, le truppe di Mosca sono poco coordinate e hanno difficoltà a scardinare la resistenza ucraina. Così Mosca cambia passo e si riorganizza. Secondo una fonte di intelligence occidentale che ha parlato alla Bbc, le azioni sono adesso guidate dal comandante del distretto militare meridionale, il generale Alexander Dvornikov, che ha una vasta esperienza nelle operazioni russe in Siria.

Alexander Dvornikov, 61 anni, è una delle punte di diamante dell'apparto militare russo. Nel 1978 entra nella Scuola di comando delle armi combinate superiori di Mosca. Nel 1991 si diploma all'accademia militare Frunze, dopo di che serve nel Gruppo delle forze occidentali come vice, e dal 1992 al 1994, comanda la 154 brigata omsb di Berlino. Dal 2000 al 2003 presta servizio nel distretto militare del Caucaso settentrionale (ora meridionale) come capo di stato maggiore della divisione e successivamente comandante della divisione. Nel 2005 si diploma all'Accademia Militare di Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa ed è nominato vicecomandante dell'Esercito, poi Capo di Stato Maggiore dell'Esercito nel Distretto Militare Siberiano. Da giugno 2008 al gennaio 2011 è comandante della V Armata Combinata del Distretto Militare dell'Estremo Oriente, poi fino ad aprile 2012 serve come vicecomandante del Distretto Militare Orientale. Nel maggio 2012 è nominato Capo di Stato Maggiore - primo vicecomandante del Distretto Militare Centrale. E' nel 2015, in Siria, che raggiunge la vetta più alta della carriera e l'anno dopo riceve la stella d'oro, il più alto riconoscimento, dalle mani di Putin. Ora che è stato nominato comandante delle forze russe in Ucraina, Dvornikov è chiamato a ripetere l'impresa.