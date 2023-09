La Russia studia la pallottola ipersonica per cecchini: "Vola a 1.500 metri al secondo"

In un futuro non molto lontano i cecchini russi potranno contare su un nuovo proiettile in grado di viaggiare a 1.500 metri al secondo, una velocità molto superiore alle normali cartucce. I test della Russia sul proiettile ipersonico per cecchini sono iniziati, come confermato dalla stampa russa da Vladislav Lobaev, capo sviluppatore della Lobaev Arms, l'azienda che produce fucili di precisione e cartucce.

"Abbiamo ripreso lo sviluppo della cartuccia ipersonica e stiamo conducendo i test di velocità e precisione - ha spiegato Lobaev a Ria Novosti - ancora non possiamo parlare ufficialmente di cartuccia ipersonica perché al momento la velocità si avvicina a quella ipersonica. Potremmo metterlo in produzione già con una versione standard o farlo diventare effettivamente ipersonico. Questa sarà una decisione da prendere in base ai risultati dei test. Il proiettile potrà raggiungere una velocità superiore ai 1.500 metri al secondo, mentre una pallottola da cecchino ad alta velocità viaggia al massimo a una velocità di 900 metri al secondo".

Negli ultimi anni l'azienda aveva sospeso la produzione della cartuccia ipersonica a causa del conflitto in Ucraina. Come sottolineato da Lobaev è stato necessario aumentare la produzione di massa delle armi già esistenti su ordine del Cremlino. Ma adesso i lavori sono ripresi, anche perché l'esercito ucraino ha iniziato a utilizzare delle nuove cartucce calibro 10x100 sviluppate dalla Blackwater Ammunition e dotate di altissima gittata, alto potenziale ed elevata precisione: "Il nemico le usa da grandi distanze - ha concluso Lobaev - superiori anche ai 2 chilometri. Inoltre, queste pallottole possono perforare qualsiasi protezione a una distanza di 1,7-1,8 chilometri".

