"La Russia non ha ancora conquistato nessuna grande città dell'Ucraina"

L'avanazata della Russia in Ucraina, almeno finora, sta procedendo più a rilento di quanto diversi analisti avevano previsto sulla base della sproporzione tra i numeri e gli equipaggiamenti dei due eserciti. A oggi, sostengono Usa e Regno Unito, le truppe di Mosca non avrebbero conquistato nessuna grande città ucraina. Anche la capitolazione di Melitopol, nel sud-est del Paese, che era stata annunciata dal ministero della Difesa russo, è stata smentita dalle forze armate britanniche.

Secondo gli Stati Uniti, la Russia avrebbe inviato sul suolo ucraino più della metà degli oltre 150mila soldati che aveva schierato intorno al Paese alla vigilia dell'invasione. Dopo tre giorni, però, le truppe sul campo non sarebbero riuscite a ottenere risultati di rilievo per via della rigida e determinata resistenza di soldati e civili ucraini, ma anche per problemi di logistica e coordinamento.

Kiev è stata violata da piccoli gruppi di truppe russe, che spesso hanno cercato di confondersi con i militari ucraina. Ma la Capitale, quando la notte del terzo giorno è calata, era ancora sotto controllo del governo e delle sue forze armate. "Le truppe ucraine armate di missili anti-corazza Javelin sono riuscite a rallentare temporaneamente l'avanzata russa per Kharkiv a est e diversi affondi verso Kiev", scrive Politico.

Un portavoce del ministero della Difesa russo ha affermato che sabato mattina "tutte le unità hanno ricevuto l'ordine di sviluppare l'offensiva lungo tutti gli assi in linea con il piano operativo". Ma la dichiarazione è stata letta a Washington e a Londra come il tentativo di nascondere le difficoltà dell'esercito di Vladimir Putin. "La feroce resistenza e le tattiche di guerriglia di attacco rapido hanno rovinato" i piani di Mosca di "un combattimento rapido e relativamente incruento", sostiene Politico.