La Russia risponde alle "minacce" di Macron dispiegando armi nucleari

Vladimir Putin ha ordinato il dispiegamento di armi nucleari tattiche in risposta a quelle che ha definito "minacce" che sono arrivate dal presidente francese, Emmanuel Macron, ma anche da parte di Regno Unito e Usa. Il dispiegamento avverrà all'interno di un'esercitazione che si terrà a breve. "Durante l'esercitazione, saranno eseguite una serie di misure per esercitarsi sulle questioni della preparazione e dell'uso di armi nucleari non strategiche", ha dichiarato il ministero della Difesa della Federazione russa. All'esercitazione parteciperanno le forze missilistiche del distretto militare meridionale, l'aviazione e la marina.

L'esercitazione ha lo scopo di garantire l'integrità territoriale e la sovranità della Russia "in risposta alle dichiarazioni provocatorie e alle minacce di alcuni funzionari occidentali nei confronti della Federazione Russa", ha sostenuto il ministero. Le forze nucleari strategiche russe tengono regolarmente esercitazioni, ma la dichiarazione ha segnato il primo annuncio pubblico di esercitazioni che coinvolgono armi nucleari tattiche, che di solito hanno una potenza minore rispetto alle armi nucleari strategiche progettate per distruggere intere città.

La settimana scorsa Macron è tornato a paventare l'ipotesi dell'invio di trippe francesi in Ucraina "se la Russia sfonderà il fronte". Il ministro degli Esteri Britannico, David Cameron, ha invece dato il via libera a Kiev per utilizzare missili britannici anche per attaccare la Russia, una cosa che sin dall'inizio dell'invasione, nel febbraio 2022, era stata considerata una linea rossa che avrebbe potuto portare a una estensione del conflitto. "L'Ucraina ha il diritto di colpire all'interno della Russia perché la Russia sta colpendo all'interno dell'Ucraina", ha detto Cameron.

I funzionari russi hanno condannato entrambe le dichiarazioni e hanno avvertito che Mosca si sarebbe vendicata di quella che è stata ritenuta una "pericolosa tendenza all'escalation". Su Telegram l'ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, Dmitry Medvedev, ha definito i leader occidentali degli "idioti infantili". "L'invio delle proprie truppe nel territorio dell'Ucraina comporterà un'entrata diretta dei loro Paesi nella guerra, alla quale dovremo rispondere. E, ahimè, non sul territorio dell'Ucraina", ha affermato Medvedev, sostenendo che come conseguenza "ci sarà una catastrofe mondiale".

La Russia e gli Stati Uniti sono di gran lunga le maggiori potenze nucleari del mondo, disponendo di oltre 10.600 delle 12.100 testate nucleari esistenti del globo. La Cina ha il terzo arsenale nucleare, seguita da Francia e Gran Bretagna. Come riporta la Reuters, la Russia possiede circa 1.558 testate nucleari non strategiche, secondo la Federation of American Scientists, anche se non vi è certezza sulle cifre esatte di tali armi a causa della mancanza di trasparenza. Nessuna potenza ha usato armi nucleari in guerra da quando gli Stati Uniti hanno lanciato la prima bomba atomica sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki nel 1945, quando furono uccise tra le 129 e le 226mila persone.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo scorso anno ha detto di ritenere che non vi sia una reale prospettiva di utilizzo di armi nucleari da parte della Russia, ma la Cnn ha riferito che alti funzionari statunitensi hanno effettuato piani di emergenza per un potenziale attacco di Mosca contro l'Ucraina nel 2022. Funzionari occidentali e ucraini sostengono però che Putin stia bluffando sulle armi nucleari per spaventare l'Occidente, anche se il Cremlino ha ripetutamente indicato che avrebbe preso in considerazione la possibilità di infrangere il tabù nucleare se l'esistenza della Russia fosse stata minacciata. "Non vediamo nulla di nuovo", ha dichiarato Andriy Yusov, portavoce dell'intelligence militare ucraina. "Il ricatto nucleare è una pratica costante del regime di Putin".