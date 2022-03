Cosa vuol dire in concreto che da domani la Russia è senza internet

Le informazioni sono merce preziosa, soprattutto in guerra. Sia che si parli di propaganda, con messaggi veicolati ad arte, sia che si parli di narrazione reale sono indispensabili per capire cosa accade davvero. Con internet la mole di informazioni a disposizione si moltiplica, cosi come le fonti. Proprio sulla Rete è aperto un fronte della guerra tra Russia e Ucraina. Ma il tema riguarda tutti. L'attenzione è sulla data dell'11 marzo, domani. Secondo quanto annunciato dal viceministro russo per lo sviluppo digitale, la comunicazione e i mass media, in questa data “tutti i server e i domini devono essere trasferiti nella intranet russa”. Significa abbandonare il World Wide Web. Non è un colpo di spugna, ma implicherebbe - il condizionale è d'obbligo - trasferirsi in uno spazio virtuale solo russo: Rucom o RuNet il suo nome. Realmente possibile? Cosa significa?

Un web solo russo?

L'indicazione è quella di spostare l'hosting su servizi russi e rimuovere dalle pagine web tutti i riferimenti a oggetti che risiedono su server stranieri. La direttiva governativa obbliga anche a utilizzare entro venerdì prossimo esclusivamente server DNS (i database di indirizzi dei siti Internet), fisicamente gestiti sul territorio russo. Questo ha come scopo dichiarato quello di svincolare la Russia da legami con altri Paesi e aumentare la sicurezza.

Non è un'idea nata oggi, sia chiaro. Una rete parallela non nasce in 24 ore. Già nel 2019 Vladimir Putin aveva spinto l'acceleratore su una rete "internet sovrana" , una rete nazionale protetta dalle minacce alla sicurezza provenienti dall'estero e contemporaneamente si parlò della creazione di un sistema dns (di domini) russo indipendente dallo schema utilizzato nel resto del mondo. E Putin ha compagnia: Iran ha promosso iniziative simili e la Cina si è orientata sul "Grande Firewall", apparato di censura e sorveglianza che rappresenta una misura ancora più drastica e severa.

Russia e Ucraina: fronti opposti ma stessa richiesta

Una richiesta simile era arrivata dal vicepremier ucraino, Mykhailo Fedorov, che aveva sollecitato l’estromissione della Russia dall’universo cyber mondiale. Una richiesta subito respinta dall’Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numebers), l’ente che a livello mondiale è preposto alla gestione della Rete perché, secondo la risposta data, si sarebbe penalizzato il popolo russo e perché l'ente avrebbe perso la sua neutralità.

La Russia però, stando all'annuncio fatto, si sta muovendo da sola verso la direzione dell'isolamento. Una coincidenza di intenti curiosa se vogliamo, ma che delinea bene quanto le informazioni hanno una duplice valenza: attacco e difesa.

E' possibile un web isolamento?

In realtà spostare tutto il traffico internet su reti "interne" è altamente improbabile. E' sempre possibile raggiungere i siti attraverso i rispettivi IP oppure usando strumenti come VPN e Tor Browser che consentono di seguire rotte diverse. Certo, non tutti sarano in grado di farlo. Ma non è un'impresa irrealizzabile.

Quello che è certo è il crescente controllo delle autorità che possono stabilire quali siti possono essere accessibili, e quali no. Anche qui però i segnali c'erano tutti. L'autorità russa per le comunicazioni ha già da settimane annunciato il blocco di Facebook per quella che loro definiscono discriminazione contro i giornali russi. Indicativo il fatto che pochi giorni fa la Farnesina metteva in guardia gli italiani in Russia: "Dal 5 marzo, la Federazione Russa ha adottato misure restrittive per quanto riguarda l’uso di media e social media. Anche eventuali dichiarazioni a titolo privato, postate sui propri account, potrebbero avere conseguenze rilevanti. Pertanto, si raccomanda massima cautela nell’uso di questi mezzi di comunicazione". E guardando in casa nostra non è da sottovalutare neppure l'allerta dell’Agenzia italiana per la Cybersicurezza che avrebbe invitato amministratori pubblici, enti istituzionali e infrastrutture critiche alla cautela incoraggiando a porre particolare attenzione ad aggiornamenti, backup, difese periferiche e tentativi di phishing.

Quello su cui dobbiamo riflettere è che oggi le barriere non sono solamente fisiche. L'isolamento ha mille volti, le informazioni restano centrali. Nel bene e nel male e questo dovrebbe richiamare tutti, professionisti del settore e non, a un loro uso più consapevole