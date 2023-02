La Russia è rimasta senza viagra: ora Mosca prova a produrselo da sola

Le scorte di viagra in Russia si stanno esaurendo, e il peggio è che non potranno essere ricostituite, almeno nel breve periodo. Già, perché tra le conseguenze del braccio di ferro tra Occidente e Mosca in seguito all'occupazione dell'Ucraina, c'è anche lo stop all'export di alcuni farmaci non essenziali, tra cui per l'appunto la pillola blu contro le disfunzioni erettili dell'uomo. Ma al Cremlino non sono stati con le mani in mano, e questa settimana il ministero russo dell’Industria ha annunciato con un certo orgoglio di essere a un passo dalla produzione di un farmaco alternativo al viagra fatto tutto in casa.

Con scoppio della guerra, numerose case farmaceutiche occidentali, tra cui Novatris, Abb Vie e Sanofi, hanno deciso di interrompere una serie di investimenti in Russia, pur continuando ad assicurare la fornitura dei medicinali di base. Tra queste, la società americana Viatris, una costola di Pfizer, che ha azzerato le esportazioni del viagra verso la Russia generando un vuoto dell’offerta nel mercato.

Questa carenza, scrive Politico, è stata presto riempita da ingenti finanziamenti del Cremlino a favore di studi clinici grazie ai quali, a detta del ministero dell'Industria, una trentina di aziende russe avrebbero adesso la "capacità tecnologica" di fabbricare farmaci contenenti il sildenafil, la sostanza commercializzata con il nome di viagra.

Secondo il quotidiano economico Kommersant, con l'inizio della guerra e forse per il timore di carenze di scorte, in Russia c'è stato un boom di vendite di viagra: 2,7 milioni di pillole sono state vendute nella prima metà del 2022, un aumento dell'88% rispetto allo stesso periodo del 2021. “Ci sono abbastanza farmaci con il principio attivo sildenafil sul mercato russo”, ha sottolineato il ministero della Salute del Paese, e “gran parte di questi sono di produzione domestica”, ha specificato Interfax.