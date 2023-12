Una nave nucleare russa ha preso fuoco

Un incendio è scoppiato sulla nave portacontainer a propulsione nucleare russa Sevmorput mentre la nave era ormeggiata nella base Atomflot a Murmansk. Le fiamme sono state spente e nessuno è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto in una delle cabine della nave e ha interessato un'area di circa 30 metri quadrati secondo quanto riferito in un comunicato dalle autorità locali della regione di Murmansk, non lontano dal confine con la Finlandia e la Norvegia.

La Sevmorput è l'unica nave da trasporto rompighiaccio in servizio al mondo dotata di un motore a propulsione nucleare. Si tratta di un singolo reattore a fissione nucleare KLT-40 con una potenza termica di 135 megawatt. Il nocciolo del reattore contiene 150,7 chilogrammi di uranio arricchito. La centrale nucleare a bordo della nave produce 215 tonnellate di vapore all'ora che consente alla Sevmorput di navigare attraverso campi di ghiaccio spessi fino a un metro ad una velocità di circa due nodi.