La Russia vuole cambiare i confini con Lituania e Finlandia

Il presidente russo Putin vuole ridisegnare i confini del suo paese e intende farlo in modo unilaterale. Le autorità russe hanno deciso di ampliare le acque territoriali del Paese nel Mar Baltico vicino al confine di Stato con la Lituania e la Finlandia. Lo si apprende da un progetto di decreto governativo pubblicato online riportato dal sito del Moscow Times. In base al documento, la Russia intende dichiarare come proprie acque interne una parte dello specchio d'acqua a est del Golfo di Finlandia e nei pressi delle città di Baltiysk e Zelenogradsk nella regione di Kaliningrad. Per farlo, saranno modificate le coordinate geografiche dei punti che delimitano l'ampiezza del mare territoriale della Federazione Russa.

Secondo il Cremlino le precedenti coordinate geografiche sarebbero state registrate sulla base di mappe di navigazione marina che si basavano su ricerche che "non corrispondono pienamente alla situazione geografica attuale" e "non consentono di determinare il confine esterno delle acque interne" della Russia.

La decisione di Putin potrebbe avere pesanti conseguenze sul rapporto, già compromesso, con l'Occidente.