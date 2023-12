Tiene per i piedi l'amica per farle vedere il panorama a testa in giù, lei cade e muore

Era il suo primo appuntamento e con il suo amico aveva deciso di fare un gioco alquanto pericoloso. Una ragazza di 18 anni voleva vedere il panorama a testa in giù, e per questo ha chiesto al ragazzo con cui era uscita di tenerla per i piedi mentre lei si calava dalla finestra. Lui l'ha accontentata, ma quando stava per riportarla al sicuro lei è scivolata ed è caduta nel vuoto, morendo nell'impatto con il suolo.

È successo ad Ufa, in Russia. Come racconta la stampa locale, una ragazza di 18 anni, durante quello che era il suo primo appuntamento, aveva deciso di guardare la città a testa in giù. A quanto pare i due si trovavano in un edificio residenziale molto alto. Mentre si trovavano alla finestra ad ammirare il panorama, la ragazza avrebbe deciso che sarebbe stato bello guardare la città a testa in giù. A quel punto avrebbe chiesto all'amico di tenerle le gambe mentre lei si calava a testa in già dalla finestra aperta.

Dopo un po' però il ragazzo, che si era stancato, le avrebbe chiesto di tornare dentro ma proprio in quel momento, forse avendo perso la presa a causa proprio della stanchezza, le gambe della giovane gli sono scivolate dalle mani e lei è precipitata. La poveretta sarebbe morta a causa delle ferite riportate, e quando l'ambulanza è arrivata suo posto per lei non c'era più niente da fare. Il giovane è ora sotto indagine per capire bene la dinamica del fatto.