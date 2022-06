Russia e Ucraina avrebbero trovato un accordo per l'esportazione del grano

Il governo russo potrebbe consentire alle navi cariche di grano, bloccate nel Mar Nero, di lasciare il porto di Odessa, in Ucraina. Mosca avrebbe concordato con Kiev e Ankara (la Turchia infatti si pone come mediatrice tra i due Paesi per percorrere una via diplomatica e porre fino al conflitto) un piano per agevolare le spedizioni di grano con nave ucraine da Odessa, finora oggetto di un blocco navale. Lo scrive il giornale russo Izvestia, citando ambienti vicini al Cremlino.

L'intesa prevede che i militari turchi effettuino le operazioni di sminamento nelle acque territoriali di Kiev e scortino le navi ucraine in acque neutrali, dove le navi russe si uniranno nel condurre i mercantili nel Bosforo. La rotta precisa non è stata ancora concordata, ma sembra che al momento Mosca, Kiev e Ankara abbiano concordato l’uscita dei cargo carichi di cereali solo per i porti di Odessa.

Secondo Izvestia, l'intesa dovrebbe essere approvata l'8-9 giugno, in occasione della visita del ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ad Ankara, dove saranno presenti anche i rappresentanti dell'Onu.

Il grano ucraino venduto in Africa

La misura, se realizzata, allenterebbe un blocco che ha provocato forti tensioni sui mercati, agitando lo spettro di carestie per le popolazioni dei Paesi meno sviluppati. Mentre il presidente russo Vladimir Putin nega che Mosca sia responsabile del balzo dei prezzi del grano, affermando di essere disposto a facilitare le spedizioni via mare, gli Stati Uniti lanciano un allarme sulla pratica di navi russe che vendono “grano ucraino rubato” ai Paesi dell’Africa.

Washinton ha infatti allertato 14 Paesi, in gran parte in Africa, che navi russe piene di “grano ucraino rubato" potrebbero essere dirette verso di loro. I Paesi africani si troverebbero così di fronte a un dilemma: beneficiare di possibili crimini di guerra accettando il grano e minacciare i rapporti con il potente alleato occidentale, oppure rifiutare il grano, venduto a buon mercato, in un periodo in cui il suo prezzo sta impennandosi e centinaia di migliaia di persone sono affamate.

Un dilemma che, secondo alcuni esperti contattati dal New York Times, lascerà solo la seconda scelta a molti di questi Paesi, sia per il grande numero di persone sull'orlo della carestia sia per la loro forte dipendenza dall'acquisto di armi russe.

La fonte diplomatica statunitense identifica per nome tre cargo russi sospettati di trasportare il grano. L'allarme lanciato da Washington rinforza le accuse del governo ucraino secondo cui Mosca ha rubato fino a 500 mila tonnellate del suo cereale, per un valore di 100 milioni di dollari, trasferendolo nei porti in Crimea e poi caricandolo sulle navi.

L'impegno di Putin e la condanna dell'Italia

Lo scorso 3 giugno, nel corso dell’intervista televisiva rilanciata dalle agenzie di stampa russe, Putin ha precisato che l'Ucraina può esportare il grano "dai porti che controlla, per esempio Odessa", ma anche attraverso Romania e Polonia. Da parte sua, ha detto il capo del Cremlino, la Russia si è impegnato a "garantire la sicurezza" dell'export dai porti. Il leader russo ha rilanciato la proposta di far transitare i carichi di cerali attraverso la Bielorussia, ma prima è necessario revocare le sanzioni applicate a Minsk.

Nel tentativo di sbloccare il grano e creare un corridoio da Odessa, il segretario generale della Farnesina Ettore Sequi ha invitato nella sede della diplomazia italiana l'ambasciatore russo Sergey Razov al quale ha sottolineato l'importanza di definire rapidamente un'intesa per sbloccare le esportazioni di grano dai porti ucraini al fine di evitare gravi conseguenze per la sicurezza alimentare globale. Sequi ha poi condanno la Russia per l’ingiustificata aggressione dell’Ucraina.