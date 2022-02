Ucraina, l'allarme per un attacco russo "nelle prossime ore" e gli spostamenti delle truppe

Gli appelli alla diplomazia si moltiplicano e tutto il mondo guarda alla possibilità di un confronto tra il presidente americano Biden e quello russo Putin, però nel frattempo i venti di guerra in Ucraina diventano sempre più forti. Gli Usa ribadiscono l'allarme e definiscono l'invasione "possibile nei prossimi giorni o ore". La Spagna ha fatto alzare in volo due caccia militari. E nei territori al confine tra Russia e Ucraina si segnalano esplosioni con sempre maggiore frequenza. Putin dal canto suo dice di avere fatto "tutto il possibile per aiutare a risolvere tutte le questioni emergenti in modo pacifico".

"Attacco possibile nelle prossime ore"

La Casa Bianca ribadisce che, secondo le informazioni in possesso, "un attacco estremamente violento contro l'Ucraina è possibile nei prossimi giorni o ore". Per gli Usa "l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia schiaccerebbe in modo brutale gli ucraini".

Allarme condiviso con l'intelligence britannica, secondo cui Mosca ha intenzione di lanciare un'operazione militare in Ucraina, e "in qualche modo il piano di Putin è già iniziato".

Nel frattempo due caccia militari spagnoli di stanza in Bulgaria si sono alzati in volo sul Mar Nero dopo che è stata segnalata "presenza di aviazione militare russa" in quell'area. Lo conferma Jose' Manuel Salazar, tenente colonnello dell'esercito spagnolo spiegando che la decisione di far decollare i caccia è stata presa nell'ambito di una missione della Nato. L'obiettivo dichiarato è controllare che i velivoli russi non violino gli spazi aerei di Paesi alleati.

Le mosse di Putin

Il leader russo Putin non boccia in toto la possibilità del vertice con Biden e nel frattempo convoca il Consiglio di sicurezza nazionale al Cremlino. "Vorrei sottolineare che, sin dall'inizio - esordisce - la Russia ha fatto tutto il possibile per aiutare a risolvere tutte le questioni emergenti attraverso mezzi pacifici, in modo pacifico". Poi le accuse. "Kiev - dice Putin - ha già condotto tra operazioni punitive contro il Donbass e sembra proprio che si stia avventurando in un'altra. Gli ultimi sviluppi dimostrano che le autorità ucraine non hanno nessuna intenzione di implementare gli accordi di Minsk".

Putin denuncia una situazione di pericolo per la Russia con l'allargamento della Nato: "C'è la minaccia che Kiev potrebbe iniziare a riprendersi la Crimea, dal momento che non riconosce la sua adesione alla Federazione Russa, e la Nato si unirebbe a questi eventi. "Gli Usa - precisa poi - mi hanno assicurato che è possibile una moratoria sull'entrata dell'Ucraina nella Nato".