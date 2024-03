Attacco russo a Odessa: 14 morti e 46 feriti. A San Pietroburgo molotov su un seggio elettorale

Mentre in Russia si celebra il primo giorno di elezioni presidenziali, si aggrava il bilancio dell'attacco missilistico sferrato da Mosca contro la città di Odessa, nella zona meridionale dell'Ucraina. Sono 14 i morti, tra cui 7 soccorritori e almeno 46 i feriti, secondo quanto confermato dal governatore della città Oleh Kiper e riportato dal Kyiv Independent.

Le prime informazioni sull'attacco erano state riferite via Telegram dallo stesso governatore: "Ci sono feriti gravi tra medici e soccorritori", ha aveva affermato, riferendo inoltre di un incendio scoppiato dopo l'impatto di un primo missile. Secondo i servizi d'emergenza ucraini citati da vari media, si registrano gravi danni a una decina di case e a un gasdotto. "La Russia è un Paese terrorista", ha affermato il governatore.

"Domani sarà proclamato il lutto a Odessa e nella regione. Esprimo le mie sincere condoglianze alle famiglie delle vittime".

Molotov contro un seggio elettorale: arrestata una 21enne

In un distretto di San Pietroburgo, una ragazza di 21 anni ha lanciato una molotov contro il portico di una scuola in cui sono allestiti due seggi elettorali per le presidenziali in corso. Secondo il giornale locale Fontanka, la molotov sarebbe stata scagliata contro un manifesto elettorale appeso fuori dalla scuola. La 21enne è stata immediatamente arrestata dalla polizia. Secondo quanto riferiscono, l'azione della ragazza sarebbe stata ispirata da un "canale Telegram ucraino".

L'agenzia di stato Ria Novosti fa sapere intanto che a Mosca sono state rafforzate le misure preventive per evitare episodi come questo, che non risulta tra l'altro l'unico caso di disordini.

Secondo il canale Telegram "Baza", nella capitale una donna avrebbe cercato di dare fuoco a una cabina elettorale filmando il suo gesto, contro i "criminali che l'hanno costretta a compierlo". Secondo lo stesso canale, anche nella città di Voronezh, una donna avrebbe versato "zelyonka", un colorante molto diffuso in Russia, all'interno di un seggio elettorale.

Il vice capo della Commissione elettorale centrale, Nikolai Bulaev, ha chiesto pene severe per disordini alle urne.

Nella stessa giornata, il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che tutti i tentativi di infiltrazione compiuti negli ultimi 3 giorni dall'Ucraina e dai sabotatori russi filo-Kiev nelle regioni di Belgorod e Kursk sono stati respinti. "I nemici hanno perso 1.500 uomini e 18 carri armati", afferma il ministero.

Risalgono ad appena due giorni fa la notizie di un'incursione terrestre rivendicata dai gruppi armati anti-Cremlino "Legione della libertà della Russia" e "Battaglione siberiano". Una violazione dei confini della Russia che Mosca ha affermato di aver respinto.

Il ministero della Difesa russo ha poi parlato di ulteriori tentativi da parte di sabotatori ucraini di penetrare nella regione russa di Belgorod vicino al villaggio di Spodaryushino. L'ufficio del sindaco di Belgorod ha smentito le voci diffuse da media ucraina secondo cui le operazioni di voto sarebbero state sospese proprio in relazione ai bombardamenti ucraina sulla regione. "Tutti i seggi nella regione sono aperti e gli elettori stanno votando", fa sapere il sindaco. "Fidatevi solo delle fonti ufficiali d'informazione", ha aggiunto.

Macron e l'invio di truppe in Ucraina, per il Cremilino "è un sogno folle"

Nel frattempo, in un'intervista rilasciata a France 2 relativamente alle affermazioni dei giorni scorsi sull'invio eventuale di truppe in Ucraina, Emmanuel Macron ha affermato: "Non siamo sicuri di farlo. Al momento non ci troviamo in questa situazione, ma non escludiamo questa opzione".

Dichiarando di "assumersi la responsabilità" delle proprie parole, il presidente francese ha aggiunto: "Se la Russia dovesse vincere non avremmo più alcuna sicurezza in Europa. La credibilità dell'Europa sarebbe ridotta a zero".

In risposta, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che la Francia "è già coinvolta nel conflitto in Ucraina ed è pronta per un coinvolgimento più profondo". Le affermazioni di Macron sulla possibilità di inviare soldati dai Paesi della Nato in Ucraina sono "sogni folli e paranoici", ha aggiunto Sergei Naryshkin, capo dei servizi segreti esteri russi.