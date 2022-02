Russia-Ucraina: l'incubo incidente "simulato" da cui non si torna indietro e da dove inizierebbe l'invasione

Non si sa se un attacco russo all'Ucraina ci sarà. "Le probabilità" di un incidente militare in Ucraina che faccia scoppiare il conflitto "in questi casi c'è sempre, teniamo conto che c'è un fronte di contatto molto ampio e molto lungo", ma "a causa della forte attenzione mediatica mondiale su quanto sta avvenendo io ritengo che sulle forze schierate ci sia un forte controllo delle autorità militare e politiche dei due lati, e quindi da questo punto di vista un incidente casuale è meno probabile". Lo ha detto Giampaolo Di Paola, ex Capo di Stato maggiore ed ex ministro della Difesa, intervistato domenica sera dal Tg1. "Ritengo più probabile - ha sottolineato Di Paola - un incidente simulato, voluto ad arte per determinare una reazione. In questo senso il fronte più caldo è la linea di contatto nel Donbass tra le forze regolari ucraine e le milizie separatiste filorusse dell'Ucraina dell'est".

Lo scenario di un falso attacco contro i miliziani filo-russi nel Donbass

Non è l'unico a pensarla così. Mentre il mondo si interroga sui reali piani di Vladimir Putin, i servizi segreti Usa hanno intercettato alcune conversazioni tra generali russi. Impossibile sapere se si sia di fronte a tecniche di disinformazione, ma gli analisti stanno cercando di capire come si muoverebbe in concreto la Russia in caso di guerra. C'è chi ipotizza che lo scenario più probabile - se la diplomazia fallirà - sarebbe una provocazione, magari un falso attacco contro i miliziani filo-russi nel Donbass, costruito ad arte dai servizi di Mosca per avere un pretesto. A quel punto, gli analisti insistono nell'indicare mercoledì o giovedì come le date chiave per l'invasione, che avrebbe due possibili direttive: o un’operazione devastante, ma di durata limitatissima, oppure l’occupazione di lungo termine a Kiev.

Gli Stati Uniti risponderanno "in modo rapido e deciso a ogni ulteriore aggressione della Russia contro l'Ucraina". E' la posizione che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso in un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader, riferisce la Casa Bianca, "hanno convenuto sulla necessità di continuare a perseguire la diplomazia e la deterrenza in risposta al rafforzamento militare della Russia ai confini con l'Ucraina".