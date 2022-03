Perchè il Putin show è solo debolezza

Putin durante la manifestazione (foto Ansa)

Il diavolo che veste (forse) Loro Piana, ovvero Putin, ha esibito la sua prova di forza in uno stadio amico, quello di Mosca, riempito di fedeli sostenitori, per diffondere il verbo dell'operazione Zeta, la lettera con cui i carri armati e gli altri mezzi militari stanno occupando l'Ucraina dal 24 febbraio. Una Zeta colorata col nastro di San Giorgio (arancione e nero) spillata sulle giacche dei cantanti e dei presentatori non è passata inosservata.

Quella di San Giorgio è l'unica onorificenza dell'epoca degli zar non abolita dal regime comunista dei bolscevichi. A partire dal 2005 è diventato in Russia un simbolo della lotta al nazismo durante la seconda guerra mondiale. Ufficialmente non avrebbe una connotazione politica ma è stato largamente usato dai russi durante l'occupazione illegale della Crimea e del Donbas nel 2014. La sua ostentazione si può leggere in due modi: da una parte l'ossessione contro l'Ucraina, dall'altra la continuità del regime "dallo zar al presidente" attraverso uno dei pochi simboli concreti sopravvissuti alla rivoluzione comunista del 1917 e poi alla dissoluzione dell'Urss nel 1991.

Il bagno di folla coatto

La lotta al nazismo e al "genocidio" in Donbas sono due degli assi portanti dell'evento mediatico di Putin, durante il quale si è anche verificata un'interruzione della diretta televisiva (un errore tecnico, la versione ufficiale). Molto riportata dai media anche la citazione della Bibbia ("non c'è azione più grande del donare la propria anima per i propri amici"): Putin non dimentica la sua ideologia fatta di pan-russismo e tradizione religiosa-popolare. Il bagno di folla, però, è almeno in parte coatto. Si sa per certo che diverse persone siano state pagate o costrette a partecipare all'adunata allo stadio. Tanti i giovani, ma è noto che le generazioni più giovani di moscoviti conoscano perfettamente la realtà della guerra in Ucraina, informandosi abitualmente in lingua inglese sui giornali stranieri e sui social network. Ed infatti la realtà, decolorata della cortina festante da stadio, parla di Facebook, Twitter e Instagram bloccati ai russi (anche se si può aggirare il blocco con il Vpn), come in un regime dittatoriale qualsiasi.

Nel suo discorso Putin ha detto, tra l'altro, che i soldati russi sono eroici e uniti più che mai. Anche in questo caso sappiamo, da fonti indipendenti e separate tra loro, che l'umore dei militari in Ucraina è invece pessimo. La maggior parte di loro non era nemmeno consapevole che sarebbe andata in guerra e, anche una volta giunti sul suolo ucraino, non pochi credevano davvero che la popolazione locale li avrebbe accolti come liberatori: invece, come è noto, gli ucraini non solo oppongono una resistenza militare tenace, ma anche una ribellione civile agli occupanti, come le immagini da tante città ci dimostrano.

I mercenari come segno di disperazione

Tanto è vero che Putin è costretto in realtà a reclutare, qua e là, tagliagole e mercenari. Tra i primi, i ceceni del fedele Ramzan Kadyrov, a cui il ras del Cremlino ha appaltato la repubblica autonoma dopo averla annichilita. Alcuni ceceni sarebbero presenti in Ucraina fin dalle prime giornate di guerra, col compito speciale di uccidere Zelensky (un atto che definiremmo terroristico). Ma non ci sono riusciti. Tra i mercenari, si parla dei siriani: difficile dire quanti Putin ne stia reclutando ma, di certo, la Russia riscuote il credito di aver salvato Assad dalla caduta certa, qualche anno fa. Schierandosi, anche in quel caso, con un dittatore dal dubbio profilo. Solo che in questo caso il credito si paga. Sembra dai seicento dollari al mese in su. Una cifra molto alta per un siriano medio. La Russia, insomma, sta portando nel cuore dell'Europa combattenti pronti a tutto, disposti a tutto, pagati profumatamente. Potrebbe essere un segno di disperazione per quello che alcuni giudicavano l'esercito invincibile, ma che conta già almeno settemila morti, forse quasi il doppio. Impossibile quantificare esattamente la cifra, visto che la Russia (non volendo parlare di "guerra") non reclama i soldati morti e proibisce i loro funerali.

Putin si è guadagnato le aperture di giornali e telegiornali e l'ha fatto con una manifestazione di potenza e di caparbietà. Ma le cose di guerra continuano a non girare per il verso giusto, a testimoniarlo anche le epurazioni che sarebbero già in atto nell'esercito e nei servizi segreti. Intanto la diplomazia continua a lavorare. Davanti al Cremlino che si è visto costretto a "cambiare guerra" rispetto a quella immaginata all'inizio, solo la resistenza degli ucraini impedirà un compromesso al ribasso per Kyiv.