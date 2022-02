Il piano segreto della Russia per invadere l'Ucraina: due scenari

La Farnesina ha invitato i cittadini italiani a lasciare il paese. La crisi Ucraina-Russia entra nella fase decisiva. I servizi segreti Usa avrebbero intercettato alcune conversazioni tra generali russi. Impossibile sapere se si sia di fronte a tecniche di disinformazione, ma gli analisti stanno cercando di capire come si muoverebbe in concreto la Russia in caso di guerra. C'è chi ipotizza che lo scenario più probabile possa essere una provocazione, magari un falso attacco contro i miliziani filo-russi nel Donbass, costruito ad arte dai servizi di Mosca per avere un pretesto. A quel punto, gli analisti insistono nell'indicare mercoledì o giovedì come le date chiave per l'invasione, che avrebbe due possibili direttive: o un’operazione devastante, ma di durata limitatissima, oppure l’occupazione di lungo termine a Kiev. Di questi contenuti, intercettati dagli 007 Usa, avrebbero parlato Joe Biden e Vladimir Putin nella lunga telefonata di ieri.

L'escalation militare dei giorni scorsi è stata senza precedenti: ai confini ucraini, ci sono 95 Gruppi tattici di battaglione (Btg), e si arriverà a 120 entro 72 ore. Solitamente sono solo 30: in tutto ci sono 110mila uomini armati pronti a invadere l'Ucraina. Le foto satellitari dimostrano che il dispiegamento di forze è realtà, non si tratta di disinformazione. Ma a preoccupare davvero in queste ore i servizi occidentali è l’intercettazione di conversazioni avvenute tra gli alti comandi russi, in cui si discutono i dettagli operativi del piano: "Il primo passo sarebbe un’operazione “false flag” da condurre martedì. Probabilmente un finto attacco contro i filo-russi nel Donbass, messo in scena in realtà dai servizi di Mosca, per costruire il pretesto con cui poi giustificare la punizione - scrive oggi Repubblica - Non a caso, nella regione separatista è avvenuto un concentramento di mezzi corazzati mai visto dall’occupazione dell’Ucraina nel 2014. Una volta creata la scusa, l’attacco partirebbe mercoledì o giovedì, probabilmente dal Nord sfruttando le esercitazioni in corso in Bielorussia, con due scenari prevalenti".

Due scenari

I due scenari sono i seguenti. O una prova di forza militare totale, facendo terra bruciata fino a poche decine di chilometri da Kiev, seguito da una rapida ritirata subito dopo. Che senso avrebbe? Sarebbe una dimostrazione di forza, evitando però l’accusa di aver conquistato il Paese, e mettendo il mondo occidentale davanti a un bivio sull’entità della sua risposta a un’operazione limitata, evitando tra l'altro per le truppe russe i rischi - enormi sotto ogni punto di vista - dell’occupazione prolungata e della guerriglia.

Ma c'è anche un secondo scenario, che porterebbe a invadere a lungo termine, per insediare un governo fantoccio a Kiev. Nessuno invece crede alla terza ipotesi ventilata nelle settimane passate, ovvero l’incidente nei cieli della Lituania, spazio aereo della Nato, che a quel punto sarebbe obbligata a rispondere. Uno scenario molto remoto, questo dì davvero da terza guerra mondiale.

Va però sottolineato che Mosca continua a rispedire al mittente le accuse di manifesta aggressività da parte di Mosca è il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov che nella telefonata preparatoria col segretario di Stato Antony Blinken, ha "negato che la Russia abbia intenzione di invadere l’Ucraina". Le accuse sui piani di invasione sono "speculazioni provocatorie", afferma lo stesso Putin.

La realtà è che solo Putin sa cosa ha deciso sull'invasione dell'Ucraina, e tutti cercano di provare a vedere la situazione attraverso i suoi occhi. Uno dei motivi per cui il negoziato è così complesso e sembra in un vicolo cieco è che Putin "vuole avere ragione, vuole farsi sentire". La Stampa oggi spiega che "rispetto all'offerta di Biden di un negoziato strategico su missili, basi e bombardieri, che potrebbe offrire reali garanzie di sicurezza alla Russia, oltre che all'Europa, Putin ritiene prioritario venire riconosciuto come vincitore in un duello verbale. In un mondo mediatico, vuole imporre la sua narrazione. Infatti non è un caso che la Casa Bianca lo incalzi con un'offensiva di informazione, ancora prima che militare: i ruoli si sono ribaltati, ormai è il Cremlino quello costretto a smentire, rassicurare, giustificarsi, invece di accusare".

Telefonata Putin-Biden: cosa si sono detti

"Siamo pronti qualunque cosa accada" ha detto il presidente americano Biden in un tweet, rilanciato dal Dipartimento di Stato americano. "Continuiamo a sollecitare la diplomazia come modo migliore per andare avanti", ha affermato il presidente. "Ma con la Russia che continua a rafforzare le sue forze intorno all'Ucraina, siamo pronti, qualunque cosa accada" ribadisce nel giorno della telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Il colloquio è durato oltre un'ora: è iniziato alle 11.04 di Washington ed è terminato alle 12.06, come ha reso noto la Casa Bianca. ''Gli Stati Uniti e i nostri alleati imporranno rapidamente un alto costo alla Russia'' sottolinea.

Il presidente Usa, prosegue la nota, "ha esortato il presidente Putin a impegnarsi nella riduzione dell'escalation e nella diplomazia'', ribadendo che "un'ulteriore invasione russa dell'Ucraina produrrebbe una grande sofferenza umana e danneggerebbe la posizione della Russia''. Biden, inoltre, ''è stato chiaro con Putin che gli Stati Uniti sono pronti a tutti gli scenari'' anche se ''restano impegnati nella diplomazia''.

Il presidente russo Putin ha detto a quello americano Biden di non comprendere come mai gli Stati Uniti diffondano notizie false circa l'intenzione della Russia di invadere l'Ucraina. ''Possiamo dire che si è trattato di una conversazione equilibrata e professionale'' ha detto il consigliere per la politica estera del Cremlino Yury Ushakov sempre all'agenzia di stampa Tass.

L'isteria degli Stati Uniti sull'Ucraina ha raggiunto il suo culmine, ma la Russia resta impegnata nel dialogo per risolvere la crisi. Lo ha dichiarato il consigliere per la politica estera del Cremlino , Yury Ushakov, che nel corso di una conferenza stampa ha parlato di ''picco di isteria'' americana. Sul colloquio tra Biden e Putin, il Cremlino ha detto che i due leader si sono impegnati a ''continuare'' il dialogo.

L'Ucraina "pronta a tutto"

L'Ucraina resta impegnata a una soluzione diplomatica della crisi con la Russia, ma ''siamo pronti a tutto''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dicendosi impegnato con i partner internazionali per evitare un conflitto, ''ma ci possono essere sorprese in qualsiasi momento''. Il governo ucraino, ha proseguito, "è consapevole dei rischi di un'escalation della situazione da parte della Federazione Russa, si prepara a eventuali sviluppi ed è in contatto continuo con i partner internazionali per risolvere il conflitto con mezzi politici e diplomatici".

Incontrando i giornalisti nella regione meridionale di Kherson, vicino alla Crimea, dove ha assistito alle esercitazioni militari, Zelensky afferma di "comprendere tutti i rischi", poiché riceve "informazioni da varie fonti, comprese le proprie agenzie di intelligence e di intelligence dei paesi partner". Citando negoziati a livello internazionale per prevenire l'escalation, il presidente ucraino ha detto che "dobbiamo fare affidamento sulle nostre forze". "Capiamo che cose del genere possono avvenire senza preavviso. Pertanto, la cosa più importante è che siamo pronti a tutto".

L'Europa "resta a Kiev"

Gli Usa continuano a dislocare truppe al confine. I militari Usa, trasferiti in Polonia a seguito della crisi in Ucraina, saranno dislocati nel sudest del Paese, in prossimità del confine ucraino. Le stesse disposizioni sono state date al contingente britannico. Un sottomarino americano, rende noto il ministero della Difesa di Mosca, è stato intercettato in acque territoriali russe, vicino all'isola di Urup nell'arcipelago delle Curili, ed è stato fatto allontanare con ''mezzi appropriati''. Convocato, inoltre, spiegano i russi, l'addetto militare statunitense.

''Le missioni diplomatiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri non stanno chiudendo. Rimangono a Kiev e continuano a operare a sostegno dei cittadini dell'Ue e della cooperazione con le autorità ucraine'' ha twittato il responsabile della politica estera dell'Unione europea Josep Borrell. ''La presenza del personale e i consigli di viaggio sono in fase di adeguamento in considerazione delle circostanze di sicurezza'' conclude.

L'Italia a livello diplomatico sta evitando qualsiasi protagonismo. "A parte Meloni, che dall'opposizione preme per un maggior sforzo di mediazione da parte del governo, la cautela del premier e del governo è condivisa. Draghi d'altra parte non poteva fare diversamente - ragiona la Stampa - L'assenza di qualsiasi altro tentativo di mediazione con Mosca, a parte il timore di inserirsi senza risultati utili in uno scenario assai delicato in cui è personalmente impegnato, con tutto il suo peso, il presidente americano Biden, è stata innanzitutto una prova di realismo. In altre parole, se sai di poter contare, ti muovi. Se invece sei consapevole del contrario, tanto vale mantenere la condotta silenziosa e riservata scelta dall'Italia".