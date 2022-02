Putin-Biden: un vertice per allontanare la guerra in Ucraina?

La diplomazia da un lato, il rumore delle bombe dall'altro e nel mezzo il destino di migliaia di persone e i delicati equilibri dell'economia mondiale. Il "puzzle" della situazione Russia-Ucraina è ben lontano dall'essere ricomposto. Il timore di una guerra resta assai concreto, ma si tenta il tutto per tutto per scongiurare il conflitto. La nuova carta potrebbe essere un colloquio tra il presidente americano Joe Biden e quello russo Vladimir Putin. La data "x" dovrebbe essere giovedì. Non c'è però ufficialità. Al momento si tratta di "disponibilità", di un "sì" solo in linea di principio. E anche sul luogo nulla filtra. Si parla solo di "spazio neutrale". Tutte precisazioni - da una parte e dall'altra - che rendono bene l'idea di quanto teso sia il clima. L'ambasciata italiana intanto allerta i connazionali: "Andate via, se restate fate scorta di acqua e cibo".

Biden e Putin pronti a parlarsi?

A fare da "ponte" è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha proposto prima un vertice tra i presidenti Biden e Putin e poi un incontro con i leader di altri Governi. Biden e Putin hanno accettato tale vertice in linea di principio, ha affermato l'ufficio di Macron. La Casa Bianca ha confermato la propria disponibilità, a condizione che la Russia non invada l'Ucraina. "Siamo sempre pronti per la diplomazia - ha detto la portavoce, Jen Psaki - Ma siamo anche pronti a imporre conseguenze rapide e gravi se la Russia dovesse invece scegliere la guerra".

"Un vertice tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Joe Biden non è ancora in programma", ha chairito dall'altra parte del mondo il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov in un briefing. Al momento, sono previsti colloqui solo tra il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Da Peskov però non è arrivato un "No". "Di certo non possiamo escludere possibili contatti se necessari - ha aggiunto -. Di sicuro i presidenti di Russia e Usa potrebbero prendere una decisione su una telefonata o su contatti personali in ogni momento. In questo caso sarebbe una loro decisione. Un incontro è possibile se i capi di Stato lo considerano ragionevole. In questo momento, c'è un chiara intesa sulla necessità di continuare il dialogo a livello ministeriale".

Colloquio a due che però non convince del tutto la stessa Ucraina. Un ''summit tra Putin e Biden non può portare ad alcuna soluzione se non viene coinvolta l'Ucraina'', ha detto Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di difesa e sicurezza nazionale ucraino. "Tutto deve svolgersi con la nostra partecipazione", ha chiarito.

Le sanzioni contro la Russia

Il lavoro sulle sanzioni europee alla Russia, in caso di invasione dell'Ucraina, "è fatto, è finito". La conferma è giunta dall'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri, in corso a Bruxelles. "Siamo pronti a imporre sanzioni al momento giusto. Ma lavoriamo e auspichiamo che quel momento non arrivi", ha sottolineato il capo della diplomazia europea, precisando che "la soluzione diplomatica è la migliore e unica via di uscita dalla crisi". "Noi lavoriamo per questo", ha aggiunto.

Sanzioni invocate dall'Ucraina, che ha pressato molto nelle ultime ore perché l'Unione europea imponga "adesso alcune sanzioni" alla Russia per dimostrare che "è pronta a passare dalle parole ai fatti".

Di un gioco ''irresponsabile con la vita delle persone dell'Ucraina dell'est" ha parlato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, che ha chiesto a Mosca di tornare al tavolo dei negoziati. E' la Russia che ha creato questa ''crisi'' e deve quindi aiutare a risolverla, ha aggiunto al suo arrivo a Bruxelles.

Senza dubbi le parole del ministro degli Esteri britannica, Liz Truss."Ho incontrato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. La diplomazia deve essere perseguita ma un'invasione russa dell'Ucraina sembra altamente probabile. Il Regno Unito e gli alleati stanno rafforzando i preparativi per il peggiore scenario possibile. Dobbiamo rendere il prezzo per la Russia intollerabilmente alto".

"Fate scorta di acqua e cibo"

Se da un lato si tenta ancora con la diplomazia, dall'altro il timore di una guerra è concreto. Ultimo campanello d'allarme, la nota dell'ambasciata d’Italia a Kiev. Nel testo si precisa che l'ambasciata "rimane pienamente operativa a Kiev" ma ribadisce l'invito "a lasciare il Paese con i mezzi commerciali al momento disponibili e a seguire tutte le indicazioni delle Autorità locali". Ai connazionali che dovessero comunque decidere di non lasciare il Paese, "si raccomanda di usare la massima prudenza, di assicurarsi di avere documenti d'identità validi ed aggiornati e si suggerisce, a titolo precauzionale, di valutare l’opportunità di predisporre alcune scorte di acqua, cibo e vestiti caldi e di carburante per le auto".