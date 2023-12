Scopre la moglie a letto con un altro, i due lo uccidono a calci e pugni

Un uomo è stato ucciso da sua moglie e dal suo amante dopo aver scoperto i due a letto insieme. Il marito era tornato a casa prima del previsto e ha trovato la spiacevole sorpresa. Alla sua scenata di gelosia la donna e il suo partner hanno però risposto in maniera violenta, prendendolo a calci e pugni con una violenza tale che l'uomo è poi morto a causa delle ferite riportate. È accaduto a Chelyabinsk, in Russia.

Come riporta la stampa locale i due amanti sono stati arrestati dopo che la polizia ha scoperto il corpo senza vita dell'uomo nel suo appartamento, e messi agli prigione in custodia cautelare. I due sono stati accusati di una sorta di equivalente di omicidio preterintenzionale, l'articolo 111 del Codice penale della Federazione Russa che punisce le "lesioni personali gravi con conseguente morte per negligenza".