La Russia non userà armi nucleari in Ucraina

La Russia non userà armi nucleari tattiche durante la guerra in Ucraina. Sono le dichiarazioni dell'ambasciatore russo a Londra, Andrei Kelin, durante in un'intervista rilasciata all’emittente britannica Bbc. Affermazioni che allontanano lo spettro dell’uso delle devastanti armi sul Paese già assediato dalle bombe russe.

L'ambasciatore russo a Londra ha citato la dottrina militare russa, secondo cui l’utilizzo di questi strumenti di guerra non è previsto in conflitti come quello in corso in Ucraina.

L'uso delle armi nucleari tattiche, ha sottolineato il diplomatico intervistato durante il programma ‘Sunday Morning’, verrebbe preso in considerazione se la stessa esistenza dello Stato (quindi la Russia) fosse minacciata, ma questo "non ha nulla a che fare con l'operazione in corso". ha aggiunto Kelin, utilizzando l'espressione del Cremlino, che dipinge la guerra in Ucriana come una "operazione militare speciale".

L’ambasciatore ha poi criticato la politica estera del governo di Londra, rivolgendo dure accusa alla ministra degli Esteri britannico, Liz Truss. "Non è né un militare professionista né riveste il suo incarico da molto tempo. Ma è molto bellicosa", ha dichiarato Kelin, in riferimento alla posizione della responsabile della diplomazia britannica nei confronti della Russia.