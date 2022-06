Bimbo di 3 anni si perde nei boschi: trovato sano e salvo dopo due giorni

Un bambino di soli 3 anni, Kyler Webb, è stato trovato vivo dopo aver trascorso due giorni in solitudine nei boschi, senza cibo né acqua. Il piccolo era sparito all'improvviso venerdì scorso mentre giocava nei pressi della fattoria di famiglia e, nonostante le ricerche a tappeto, di lui si era persa ogni traccia. Poi, quando ogni speranza di ritrovarlo sano e salvo sembrava perduta, il piccolo è stato rinvenuto, affamato e spaventato, ma in buone condizioni. Una storia a lieto fine che arriva dal Montana, negli Stati Uniti, dove i media locali gridano al miracolo: il bambino è infatti riuscito a sopravvivere, oltre che senza viveri, in una zona dove le temperature scendono anche sotto lo zero e abitata da diversi animali selvatici molto pericolosi, come gli orsi e i puma.

Come confermato in un post dallo sceriffo della contea di Lincoln. Darren Short, il ritrovamento è avvenuto nella giornata di domenica, due giorni dopo l'allarme lanciato dai genitori di Ryker. Il piccolo è stato ritrovato a circa quattro chilometri di distanza dalla sua casa situata nella cittadina di Troy: aveva trovato riparo dentro un capanno utilizzato per i generatori di corrente. "Quando siamo arrivato sulla scena, Ryker era visibilmente scosso. Era molto, molto spaventato - ha raccontato lo sceriffo - In quei giorni ci sono stati forti temporali e la temperatura è scesa a due gradi. Aveva lo sguardo spaventato con gli occhi spalancati fino a quando non è tornato da sua madre e suo padre".

Il piccolo ha raccontato alla polizia di essersi allontanato per fare una passeggiata, ma poi si è stancato e non ha trovato la strada per tornare a casa. Portato in ospedale per essere sottoposto a tutte le analisi del caso, Ryker è potuto tornare a casa. Un caso conclusosi per fortuna soltanto con un grande spavento, anche se le autorità locali hanno avviato un'inchiesta per definire eventuali responsabilità dei genitori o chiarire alcuni punti, come le due ore attese prima di denunciare la scomparsa del bambino alla polizia.