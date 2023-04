Il paese dove ancora i sacrifici umani sono un rituale "religioso"

Vivek Verma aveva 10 anni: il suo corpo è stato rinvenuto il 26 marzo scorso nelle campagne di Bahraich, nel nord dell'India. A ucciderlo sarebbe stato un cugino più grande, che lo avrebbe fatto massacrare a colpi di vanga come sacrificio rituale per ingraziarsi gli dei e far guarire il figlio malato. Pochi mesi prima, a Nuova Delhi, un bambino di 6 anni, Dharmender Kumar, era stato sgozzato da due operai come dono alla dea Shiva, a cui avrebbero chiesto di farli arricchire.

I due casi, purtroppo, non sono isolati. Un'indagine condotta dal National crime records bureau ha accertato che tra il 2014 e il 2021, almeno 103 persone, tra cui moltissimi bambini, sono state uccise nell'ambito di rituali religiosi. Altri 401 omicidi, invece, sono legati alla stregoneria. Ma le cifre potrebbero essere ben più alte, avvertono gli attivisti che in India si battono contro la diffusione di queste pratiche.

Attivisti come Avinash Patil, secondo il quale la pratica dei sacrifici umani è in gran parte associata al culto del tantrismo, un movimento spirituale che ha avuto origine nell'India medievale. Ma non c'è solo l'interpretazione distorta del tantrismo dietro questa mattanza: in altri gruppi etnici dell'India, gli omicidi rituali di esseri umani continuano a essere praticati, e spesso restano impuniti. Superstizione e magia nera sono ampiamente diffusi nella popolazione, soprattutto tra i più poveri. Ma non solo.

Nel 2021, ha fatto scalpore il caso di una coppia di medici, che è stata arrestata per aver "sacrificato" le proprie figlie dopo averle colpite con dei manubri come parte di un rituale occulto. L'anno scorso, la polizia nello Stato indiano meridionale del Kerala, uno Stato relativamente progressista a livello nazionale in termini di alfabetizzazione e occupazione, ha arrestato tre persone con l'accusa di aver torturato e "sacrificato" due donne, cucinandole e mangiandole come parte di un rituale di magia nera

Nel 2015, i membri di un partito politico avrebbero praticato atti di magia nera in una sede per colpire gli esponenti di una corrente avversa. Un episodio che dimostra come questa pratiche occulte godano di un ampio consenso anche a livello politico. Anche per questo i vari Stati dell'India hanno fatto fatica a stabilire leggi e a prendere le adeguate misure per contrastare il fenomeno. E laddove le leggi ci sono, spesso sono di difficile applicazione.

Oltre alla questione del consenso politico, c'è anche il business collegato alla stregoneria: nei giornali e in tv non è raro imbattersi in annunci pubblicitari di stregoni e pratiche miracolose per la salute o per il successo professionale. Nel 2020, un sacerdote è stato arrestato dopo aver ucciso un uomo in un tempio: una volta in carcere, confessò di averlo fatto per fermare la pandemia di Covid-19.