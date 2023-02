Il gruppo terroristico Al Qaeda ha un nuovo leader. Il suo nome è Saif al-Adel, è un egiziano di 62 anni che vive in Iran e prende il posto di Ayman al-Zawahiri, morto nel luglio del 2022. A confermare l'identità del nuovo capo di Al Qaeda è il dipartimento di Stato americano: "La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite: il nuovo leader di Al Qaeda, Saif al-Adel, vive in Iran".

Chi è Saif al-Adel, il nuovo capo di Al Qaeda

Nella scheda delle autorità statunitensi viene individuato anche un collegamento con gli attentati dell'11 settembre 2001: "Adel, 62 anni, è un ex tenente colonnello delle forze speciali egiziane, appartiene alla vecchia guardia del gruppo terroristico e ha anche addestrato alcuni dei dirottatori dell'11 settembre".

Un punto di vista confermato anche in un rapporto dell'Onu: "Al-Adel ora è il leader de facto di Al Qaeda, rappresentando per ora la continuità. Ma la sua leadership non può essere dichiarata a causa della sensibilità di Al Qaeda alle preoccupazioni dei talebani afghani di non riconoscere la morte di Zawahiri a Kabul e il fatto della presenza di al-Adel nella Repubblica islamica dell'Iran". Negli ultimi anni al-Adel si è rifugiato in Iran, gli Stati Uniti offrono una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per chiunque informazioni che portino alla cattura del nuovo leader di Al Qaeda.