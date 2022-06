Si tuffa per salvare due bimbi dalle onde: papà eroe muore davanti ai familiari

Quando ha visto due bambini che stavano per annegare non ci ha pensato due volte e si è tuffato in acqua per salvarli dal mare. Un gesto eroico ed altruista che però gli è costato la vita. Un uomo di 47 anni, Hywel Morgan è morto nelle acque di Poppit Sands Beach, nella cittadina di Credigion, nel Pembrokeshire (Galles), sotto gli occhi dei suoi familiari. Il dramma è avvenuto venerdì scorso: il 47enne "Hyw", così lo chiamavano gli amici, aveva deciso di trascorrere la giornata al mare insieme alla famiglia. Nel tardo pomeriggio, quando stavano per tornare verso casa, l'uomo ha notato due bambini in difficoltà tre le onde, con la corrente che li stava trascinando al largo. L'uomo si è subito tuffato in acqua ed è riuscito a riportare a riva i due bimbi. Tuttavia, stremato dalla fatica, è stato a sua volta risucchiato dalle onde ed è morto annegato.

Un gesto eroico confermato anche dalla polizia locale, intervenuta sul posto: "Tragicamente, nonostante i migliori sforzi dei servizi di emergenza, Hywel Morgan è morto dopo essere stato recuperato dal mare. Hywel aveva aiutato a salvare un gruppo di bambini che si erano trovati in difficoltà in acqua". I due bimbi, portati in ospedale per accertamenti, non hanno riportato gravi conseguenze e sono stati dimessi. Hywel, riportano i media locali, era descritto da tutti come un padre devoto e amorevole, rispettato e ben voluto da tutti quelli che lo conoscevano. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l'intera comunità, che ha rivolto ai familiari decine di messaggi di cordoglio.