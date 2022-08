Ora Salvini mette in dubbio le sanzioni alla Russia: "Temo alimentino la guerra"

Sulle sanzioni alla Russia il centrodestra si spacca. Ad agitare le acque è il segretario della Lega Matteo Salvini che ora propone senza mezzi termini di ridiscuterle. "Non vorrei che le nostre sanzioni stessero alimentando la guerra, a Bruxelles mi auguro che qualcuno stia facendo questi ragionamenti" dice Salvini al Meeting di Rimini esortando a "valutare l'utilità dello strumento". "Guardiamo i numeri" prosegue il leghista, "le sanzioni colpiscono più i Paesi sanzionatori che la Russia sanzionata". Quindi precisa: "La Lega finora ha sempre approvato tutto, in Italia e in Europa. Il governo Lega-centrodestra farà quello che gli altri paesi liberi, democratici, occidentali stanno facendo e faranno. Comunque vadano le elezioni, la collocazione internazionale dell'Italia non si discute: tra la democrazia e altri modelli, la scelta è ovvia".

Sulle sanzioni però la posizione della Lega non è in linea con l'alleanza atlantica. "Le sanzioni teoricamente dovrebbero colpire il sanzionato e costringerlo a fermarsi. I numeri della Banche centrali ci dicono che nei primi 6 mesi di quest'anno è successo l'esatto contrario", prosegue. "L'avanzo commerciale della Russia nei primi 6 mesi di quest'anno è di 70 miliardi di dollari: è il primo caso nella storia della storia in cui il sanzionato ci guadagna... Io chiedo semplicemente di valutare l'utilità di questo strumento. Se funziona, andiamo avanti. Se funziona al contrario e la Russia vende di più a maggior prezzo mentre noi esportiamo meno, rischiamo di andare avanti 10 anni... Uno strumento che doveva servire a dissuadere Putin e la Russia dal proseguire l'attacco, numeri alla mano si sta dimostrando uno strumento che favorisce quell'economia: non vorrei che le nostre sanzioni stessero alimentando la guerra, a Bruxelles mi auguro che qualcuno stia facendo questi ragionamenti. Se uno strumento -ribadisce- deve servire a fermare la guerra e invece nei numeri pare che alimenti la guerra, conto che a Bruxelles qualcuno se ne renda conto".

Diversa la posizione di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. "Per il momento non vanno tolte le sanzioni alla Russia anche se non devono essere eterne". Lo sostiene , parlando a margine del Meeting di Rimini sollecitato dai cronisti in merito alla possibilita' di rivalutare l'efficacia di tali strumenti cosi' come proposto. Prima occorre far capire alla Federazione Russa - spiega - che la violazione del diritto internazionale è qualcosa che provoca una reazione da parte della comunita' internazionale. Siamo sempre stati chiari sulla condanna dell'invasione dell'Ucraina". "Stiamo - aggiunge - dalla parte dell'Europa, dell'Occidente e della NATO, ma lavoriamo per la pace e prima si conclude questa guerra meglio e'". "Abbiamo applaudito - rimarca Tajani - all'accordo per il ritorno alla distribuzione del grano, questo e' un fatto molto positivo, vuol dire che se c'e' buona volonta'".