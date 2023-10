L'ala di un aereo la colpisce alla testa: muore mentre taglia l'erba vicino all'aeroporto

Una giovane mamma di 27 anni, Samantha Hayes, è deceduta dopo essere stata colpita alla testa dall'ala di un aereo in fase di atterraggio. Il pilota non si è accorto della presenza della donna nei pressi della pista dell'atterraggio e non ha potuto fare nulla per evitarla. La tragedia è avvenuta venerdì scorso nel piccolo aeroporto di Broken Bow, a circa 300 chilometri da Oklahoma City, negli Stati Uniti: secondo la ricostruzione degli investigatori, la 27enne stava tagliando l'erba ai margini della pista quando è stata colpita violentemente alla nuca dall'ala di un piccolo aereo turistico. Il pilota del velivolo, un Boanza A36, era appena atterrato nello scalo e non si è accorto in tempo della presenza della donna.

A lanciare l'allarme è stato lo stesso pilota, il 70enne James Baxter: l'uomo ha spiegato agli inquirenti che l'aereo aveva già toccato terra quando si è accorto che vicino alla pista c'era la giovane donna, per poi tentare inutilmente di riprendere quota prima dell'impatto. Per la 27enne, che lavorava per il dipartimento dei parchi della città di Broken Bow, non c'è stato nulla da fare: la ragazza è morta sul posto a causa delle gravissime ferite riportate alla testa. La polizia statunitense sta indagando sul caso per chiarire le cause dell'incidente e individuare eventuali responsabilità del pilota o falle nelle misure di sicurezza dello scalo. Molti i post sui social in ricordo di Samantha, ricordata da amici e familiari come una giovane mamma single che lavorava sodo per dare tutto ai propri figli.

