Samantha scomparsa nel nulla un mese fa: c'è la svolta, giovane arrestato per omicidio

Potrebbe essere arrivata la svolta nel caso di Samantha Murphy, la donna australiana di 51 anni scomparsa nel nulla il 4 febbraio scorso dopo essere uscita dalla sua abitazione di Ballarat, a Victoria, per andare a fare jogging nel parco regionale di Woowookarung. Dopo oltre un mese la polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni, accusato di aver ucciso la 51enne, madre di tre figli.

Secondo la ricostruzione della polizia il 22enne finito in manette avrebbe aggredito la vittima il giorno della sua scomparsa, in una zona isolata e piena di vegetazione in cui la 51enne stava facendo esercizio fisico, non molto lontano dalla sua abitazione. Il giovane, come riferito dal capo della polizia di Victoria Shane Patton, non sembra avesse legami con la signora Murphy e non avrebbe ancora fornito agli investigatori il luogo in cui è stato nascosto il cadavere.

Il caso di Samantha Murphy

La 51enne è stata vista per l'ultima volta il 4 febbraio scorso: le telecamere di sicurezza l'hanno ripresa mentre usciva di casa con una maglietta marrone e dei leggins neri, pronta per andare a fare una corsa al parco. Da quel momento è svanita nel nulla, con le autorità che hanno avviato le operazioni di ricerca, setacciando le aree vicine all'abitazione ed esaminando migliaia di ore di filmati girati dalle telecamere a circuito chiuso della città. Il telefono, l'Apple Watch e le cuffie della signora Murphy, che aveva con sé in quel momento, non sono stati ancora localizzati.

Un esito tragico per famiglia la comunità di Ballarat e per la famiglia di Samantha Murphy, che nelle ultime settimane ha lanciato diversi appelli con la speranza di ritrovare la donna ancora viva. "Mamma, ti amiamo così tanto e ci manchi - aveva detto la figlia Jess - Per favore, torna a casa presto". Speranze vane purtroppo, secondo la polizia, anche prima di arrestare il sospettato, erano minime le possibilità che Samantha fosse ancora viva.